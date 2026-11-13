Comienzan los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Con el gran clásico entre Nobleza y La Perla de Recreo se pone en marcha los cruces de eliminación que determinarán al nuevo campeón de la Liga Santafesina.

Este viernes se pondrá en marcha la primera etapa de la eliminación directa de cuatro duelos altamente imperdibles en el Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Será una etapa definitoria con dos clásicos.

El primero será este viernes en el estadio Lolo Bossio entre Nobleza y La Perla, y el otro el sábado en Cabaña Leiva entre La Salle Jobson y Ateneo Inmaculada. También se cruzarán la Juve con Ciclón Racing, y el Tatengue con Cosmos en la Tatenguita.

El Clásico de Recreo abre los playoffs del Clausura

En una nueva edición del tradicional derby de Recreo, en la presente jornada de viernes, Deportivo Nobleza recibirá a La Perla del Oeste. El partido corresponderá a la primera fase de los cruces de eliminación, comenzará a las 21 y la cuaterna arbitral estará integrada por Carlos Córdoba (árbitro), Sebastián Zaban, Iván Córdoba (asistentes) e Iván Chazarreta (cuarto árbitro).

Nobleza clasificó tercero en su zona, en tanto La Perla finalizó sexto en el suyo por lo cual se deberán cruzar en esta instancia donde hay cuatro plazas en juego para sumarse a quienes terminaron primeros y segundos en sus respectivos grupos: (Sanjustino, Colón de San Justo, UNL y El Quillá). La ciudad se paralizará una vez más para ver a sus tradicionales equipos frente a frente, con un pase en juego a cuartos de final del Clausura “Lautaro Fagioli”, que organiza la Liga Santafesina de Fútbol.

El sábado continuará la definición con el clásico Colegial y dos duelos más. En el predio de Cabaña Leiva, La Salle Jobson será anfitrión de Ateneo Inmaculada. El choque estelar de la jornada sabatina. Un duelo histórico donde la rivalidad, la tradición y el pase a la siguiente ronda le ponen un condimento especial al debry Colegial. A las 15, será con el arbitraje de Maximiliano Moya y la asistencia de Juan Balenzuela, Isaías Franco y Ariel Correa.

En el estadio Rodolfo Candioti, ubicado a la vera de la ruta nacional 11, en el norte del departamento La Capital, Juventud Unida chocará con Ciclón Racing con el referato de Joaquín Urbani con la colaboración de Jeremías Sotelo, Ignacio Ledesma y Alejandro Aguilera. En el predio La Tatenguita, Unión y Cosmos buscarán meterse entre los cuatro mejores de la competencia con el control de Nicolás Mottier.

En los play offs de la división Reserva

Se desarrollaron los cruces de la etapa de eliminación directa del campeonato de la división Reserva de la A Liguista. En el predio el Tiburón de la autopista, Cosmos se impuso a El Quillá por 2 a 0 con dos tantos de Bautista Lutte bajo el control de Tomás Enriquez. En el predio 4 de Junio, Colón pasó a la siguiente etapa tras derrotar en la definición por penales a La Salle Jobson por 5 a 4, tras haber igualado 1 a 1 en el período reglamentario.

En barrio Mataderos, Sanjustino y Colón de San Justo terminaron igualados 0 a 0 en el clásico del Portón del Norte bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. En la definición por penales la victoria fue del verde y blanco por 4 a 3. En el estadio Lolo Bossio, Nobleza de Recreo venció a Gimnasia y Esgrima por 4 a 1 con el referato de Lucas Spacessi. Para la Vizcachera los goles los hicieron Yosemir Rodríguez y tres Santiago De Venencia, mientras que para el Pistolero descontó Federico Battistella. Los cruces de cuartos de final los animarán Ciclón Racing con Cosmos FC, Ateneo Inmaculada con Colón, Unión con Sanjustino e Independiente con Nobleza.

Actividad en la Copa Concejo 0.0%

En la continuidad de los octavos de final de la Copa Concejo, certamen organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina, se disputaron dos encuentros en la jornada del jueves en el predio Nery Pumpido. En primer término, Sportivo Guadalupe derrotó a la Academia Andrés Cabrera por 4 a 0 con goles de Coco Leandro Ledesma, Francisco Serrano, Agustín Palombarini e Ignacio Busolini. En la siguiente instancia, el elenco del Flaco Tobaldo se medirá con la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo.

Posteriormente, Colón de Santa Fe se impuso a Universidad del Litoral en la definición por penales por 6 a 5 tras haber igualado en el tiempo reglamentario 1 a 1 con goles de Valentino Albornoz para el Sabalero y Benjamín Quirelli para los universitarios. El próximo rival de Colón saldrá del ganador del cruce entre Colón de San Justo con La Perla del Oeste. En la presente jornada de viernes 13, en el predio Nery Pumpido, jugarán desde las 21.30, Náutico El Quillá con Nacional con el arbitraje de Ricardo Spacessi.