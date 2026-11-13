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Un muerto en triple choque de camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

El siniestro ocurrió durante la madrugada a la altura de Fighiera, en el sur provincial. La circulación permanece interrumpida en el kilómetro 260, en sentido a Rosario, y se realizan desvíos para quienes transitan por la zona

13 de noviembre 2026 · 09:47hs
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Choque con un muerto en Fighiera. Uno de los camiones quedó sobre el carril central de la autopista

Foto: Policía de Santa Fe.

Choque con un muerto en Fighiera. Uno de los camiones quedó sobre el carril central de la autopista

Un chofer falleció en un choque entre tres camiones ocurrido anoche sobre la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de la localidad de Fighiera, en el sur provincial. El siniestro vial se registró alrededor de las 0.20 sobre el carril que va hacia Rosario, y tras la colisión las autoridades realizaron un corte de tránsito sobre la mano que va a Rosario.

Según las primeras informaciones, en el incidente intervinieron un camión marca Fiat Iveco, otro Volkswagen 1722 y un Mercedes Benz.

Cuando la policía llegó al lugar se encontró con que el Fiat Iveco había quedado cruzado sobre el cantero central y que su conductor, Néstor Almada, había quedado atrapado inconsciente en la cabina.

De acuerdo con el parte oficial, los otros dos choferes resultaron ilesos. Junto con la policía, llegaron también al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y de Bomberos Voluntarios.

Cuál fue el saldo del choque de camiones

Los socorristas lograron extraer a Almada estaba atrapado y desmayado, a quien le realizaron maniobras de RCP, pero falleció en el lugar.

Por este caso se le dio intervención a la fiscal de la Unidad de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos Valeria Piaza Iglesias. Los otros dos choferes, Andrés D., de 44 años, y Hermenglido Plinio, de 54, quedaron demorados para las actuaciones judiciales.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial señalaron que se realizan desvíos de tránsito "hacia el puente de Fighiera para retomar autopista en la mano hacia Buenos Aires. Respetar indicaciones, de ser posible evitar la zona".

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