Barajar y dar de nuevo: Unión no cumplió sus objetivos y cerró el año antes de lo previsto

Unión finalmente se quedó sin playoffs y cierra el año con una mezcla de frustración y decepción al no alcanzar las metas propuestas. ¿Y ahora qué?

Unión hizo su parte, pero no alcanzó. El triunfo ante Vélez en la última fecha del Clausura no bastó para sostener la ilusión de ir a los playoffs . Necesitaba que Gimnasia (M) no sume en el clásico, pero no se dio y la eliminación fue inevitable. Así, el Tate cerró su participación con una mezcla de frustración y decepción.

La victoria quedó rápidamente en segundo plano. El equipo de Leonardo Madelón cumplió con su obligación, aunque terminó pagando caro todo lo que dejó escapar durante el campeonato. La clasificación se esfumó y con ella una de las metas centrales que se había trazado el entrenador para este segundo semestre.

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Unión, lejos de todo

El balance está lejos de lo que se proyectaba. La posibilidad de alcanzar la Copa Sudamericana y, como objetivo inmediato, conseguir un lugar entre los mejores del Clausura quedaron en el camino. Unión no pudo sostener la campaña que necesitaba y terminó despidiéndose antes de lo previsto, sin competencia oficial por delante y con unas vacaciones que llegaron demasiado pronto.

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El contraste con el primer semestre fue marcado. El rendimiento colectivo perdió consistencia y una de las dificultades más evidentes estuvo en la falta de alternativas de jerarquía para sostener el funcionamiento. La conformación del plantel también tuvo sus condicionantes: la necesidad de transferir para equilibrar las cuentas terminó reduciendo las opciones disponibles y el equipo sintió esa pérdida de recambio en momentos determinantes.

Incluso, el triunfo final dejó una consecuencia que no alcanza para disimular el desenlace: Unión sumó puntos para un promedio que había comenzado a deteriorarse y que ahora también forma parte de las preocupaciones de cara a lo que viene.

El plantel de Unión quedó fuera de competencia por este 2026. UNO Santa Fe | José Busiemi

Momento de balance en Unión

Se abre, entonces, una etapa de análisis profundo. Habrá que revisar lo realizado, definir qué futbolistas continuarán y resolver la situación de aquellos contratos que llegan a su final. También será momento de evaluar las necesidades del plantel y establecer cómo se encarará la próxima temporada.

En ese escenario aparece una pregunta inevitable: ¿seguirá Leonardo Madelón? Tiene contrato hasta junio, pero por ahora no hay una respuesta. La continuidad del entrenador será uno de los temas centrales de las conversaciones que vendrán, una vez que se cierre formalmente un año deportivo que terminó bastante antes de lo imaginado. Unión ganó cuando ya no dependía solamente de sí mismo. Hizo lo que tenía que hacer, pero llegó tarde a la definición. El sueño de los playoffs quedó atrás y el Tate deberá aprovechar este golpe para revisar el rumbo y reconstruir sus objetivos.