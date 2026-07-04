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Femicidio de Daiana Arber: imputarán este lunes al principal acusado por el crimen de la mujer hallada en un basural

La audiencia imputativa se realizará este lunes. El principal sospechoso, que había sido detenido por la tenencia de una granada, ahora será acusado por el asesinato de Daiana Arber. La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas

4 de julio 2026 · 14:07hs
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Femicidio de Daiana Arber: imputarán este lunes al principal acusado por el crimen de la mujer hallada en un basural

La investigación por el femicidio de Daiana Arber, la mujer de 32 años que fue encontrada sin vida dentro de una bolsa en un basural de barrio Villa del Parque, tendrá este lunes un nuevo avance judicial con la realización de la audiencia imputativa contra el principal acusado del crimen.

El sospechoso había sido aprehendido inicialmente por la tenencia de una granada, pero el avance de la investigación permitió vincularlo también con el asesinato de Daiana Arber, por lo que ahora enfrentará cargos relacionados con el homicidio.

Avanza la investigación por el crimen

Durante la jornada del viernes, personal policial llevó adelante allanamientos en distintos domicilios de la zona, donde se concretó el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Además, los investigadores trabajan para establecer si existieron otras personas que participaron del hecho, una hipótesis que continúa bajo análisis.

La causa está a cargo de la Justicia provincial y las medidas investigativas buscan reconstruir las últimas horas de la víctima, así como determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La búsqueda de Daiana Arber y el hallazgo del cuerpo

Daiana Arber era buscada intensamente por familiares, amigos y las fuerzas de seguridad desde la tarde del sábado, cuando se perdió todo contacto con ella.

El domingo, un hombre que revisaba residuos encontró una bolsa de grandes dimensiones en la esquina de Liberación y Estada, en la ciudad de Santa Fe. Al inspeccionar su contenido, descubrió el cuerpo de la mujer y dio aviso inmediato a la Policía.

Posteriormente, la autopsia confirmó que la víctima presentaba heridas de arma de fuego, lesiones que provocaron su muerte. A partir de ese resultado, la investigación fue encuadrada como un femicidio.

Audiencia clave

La audiencia imputativa prevista para este lunes será un paso determinante en el proceso judicial, ya que la Fiscalía dará a conocer la atribución delictiva contra el acusado y expondrá parte de las evidencias reunidas hasta el momento.

Mientras tanto, los investigadores continúan con las diligencias para esclarecer completamente el caso y determinar si existen otros responsables que deberán responder ante la Justicia por el femicidio de Daiana Arber.

• LEER MÁS: Confirmaron que el cuerpo hallado en Villa del Parque es el de Daiana Arber: la autopsia reveló que fue asesinada a balazos

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