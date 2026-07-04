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Unión aguarda la plata por Profini para descomprimir el delicado presente financiero

La venta de Rafael Profini a Ucrania ya fue oficializada y Unión espera la primera cuota para atender varias obligaciones urgentes

Ovación

Por Ovación

4 de julio 2026 · 14:08hs
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Unión aguarda la plata por Profini para descomprimir el delicado presente financiero

La dirigencia de Unión sigue de cerca el ingreso de un dinero que considera indispensable para comenzar a ordenar las cuentas. Tras oficializarse la transferencia de Rafael Profini a Kharkiv de Ucrania, quedó a la espera de la primera cuota para afrontar parte de las obligaciones más urgentes.

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La venta del mediocampista se cerró en 1.800.000 dólares, pagaderos en tres cuotas. Según lo acordado, el primer desembolso debe realizarse tras la firma de la documentación, por lo que en Santa Fe esperan que los fondos ingresen en las próximas horas para empezar a descomprimir un panorama financiero que continúa siendo complejo.

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Sin embargo, puertas adentro saben que el alivio será apenas parcial. Los 600.000 dólares correspondientes al primer pago no alcanzarán para cubrir todas las deudas acumuladas y la dirigencia deberá establecer prioridades sobre el destino del dinero.

Una primera cuota que volará en Unión

Una de las alternativas es utilizar esos recursos para levantar las inhibiciones. Otra posibilidad es avanzar sobre el reclamo que mantiene Atlético Tucumán por la deuda pendiente de la transferencia de Marcelo Estigarribia, un conflicto que también exige una pronta resolución.

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La realidad marca que las obligaciones superan ampliamente el dinero disponible. Por eso, cada decisión será analizada con detenimiento, en un contexto donde el margen de maniobra es muy reducido y las urgencias se multiplican. En ese escenario también se explica el malestar que existe en Unión con Racing, que no cumplió con los pagos por la transferencia de Juan Nardoni, una situación que alteró la planificación económica y profundizó los problemas financieros que hoy enfrenta la institución.

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Mientras tanto, otro tema importante continúa sin resolución. Leonardo Madelón todavía no firmó la renovación de su contrato, por lo que la próxima semana aparece como determinante tanto para avanzar en ese aspecto como para intentar resolver varios de los frentes económicos que mantienen en vilo al mundo rojiblanco.

Unión Rafael Profini Ucrania
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