Santa Fe fue evaluada en un ranking nacional de calidad habitacional: cómo quedó y qué ciudad lidera en la provincia

El Índice de Hábitat Urbano, elaborado con datos del Censo 2022, analizó las condiciones de vivienda y acceso a servicios en 80 ciudades argentinas. Qué pasa en Santa Fe.

La Fundación Tejido Urbano presentó el Índice de Hábitat Urbano (IHU) , un estudio elaborado con información del Censo Nacional 2022 del INDEC , que analiza las condiciones de hábitat , vivienda y calidad de vida en las principales ciudades del país.

El relevamiento combina siete indicadores vinculados a la situación habitacional y permite comparar el desempeño de 80 ciudades argentinas. El promedio nacional del Índice de Hábitat Urbano es de 6,2 puntos . En ese contexto, surge una pregunta para los santafesinos: ¿cómo quedó posicionada la ciudad de Santa Fe y cuál es la mejor ciudad de la provincia para vivir?

Rafaela, la ciudad de Santa Fe con mejor calidad de hábitat

Con 7,76 puntos, Rafaela obtuvo el mejor desempeño entre las ciudades santafesinas y se ubicó dentro del Top 10 nacional del Índice de Hábitat Urbano.

El informe destaca especialmente sus buenos resultados en indicadores considerados críticos para la calidad de vida:

Viviendas irrecuperables: 9,23.

9,23. Hacinamiento crítico: 8,36.

8,36. Viviendas compartidas por más de una familia: 7,85.

Estos valores reflejan una baja proporción de hogares con problemas habitacionales severos.

Sin embargo, el estudio también señala un punto débil: el acceso a la propiedad. Rafaela registra uno de los porcentajes más altos de hogares inquilinos, con un subíndice de 3,78, ubicándose entre los diez más bajos del país en ese indicador.

Venado Tuerto y Rosario completan el podio provincial

El segundo lugar entre las ciudades santafesinas corresponde a Venado Tuerto, que alcanzó 6,71 puntos, superando levemente el promedio nacional.

La ciudad sobresale por sus bajos niveles de hacinamiento (8,01) y de viviendas compartidas (8,83). No obstante, el informe advierte que presenta dificultades en el acceso a servicios básicos, ubicándola entre las ciudades con mayores déficits en este aspecto.

Por su parte, Rosario obtuvo 6,56 puntos, un valor similar al registrado por otras grandes ciudades del país como Córdoba (6,34) y Mendoza (6,76).

Las principales debilidades rosarinas aparecen en:

Seguridad de la tenencia de la vivienda: 3,10.

3,10. Acceso a la propiedad: 5,33.

En cambio, muestra un buen desempeño en el indicador de viviendas irrecuperables, con 8,09 puntos.

¿Cómo quedó ubicada la ciudad de Santa Fe?

La ciudad de Santa Fe alcanzó un Índice de Hábitat Urbano de 6,13 puntos, ubicándose levemente por debajo del promedio nacional.

El principal problema identificado por el informe es el déficit en el acceso a servicios básicos, especialmente agua potable y cloacas, donde obtuvo apenas 1,38 puntos sobre 10, uno de los registros más bajos entre las ciudades medianas y grandes del país.

En contrapartida, la capital provincial presenta indicadores relativamente favorables en:

Hacinamiento crítico: 7,89.

7,89. Viviendas irrecuperables: 7,84.

Estos datos muestran que, si bien la ciudad mantiene buenos niveles en materia habitacional, aún enfrenta importantes desafíos en infraestructura y acceso a servicios esenciales.

Reconquista, la ciudad santafesina con el menor puntaje

El informe ubica a Reconquista como la ciudad de la provincia con el IHU más bajo, con 5,70 puntos, por debajo del promedio nacional.

Entre sus principales dificultades aparecen:

Muy baja cobertura de servicios básicos , con un subíndice de 1,08 .

, con un subíndice de . Problemas vinculados a la seguridad en la tenencia de la vivienda, donde obtuvo 3,58 puntos.

Cómo se calcula el Índice de Hábitat Urbano

El Índice de Hábitat Urbano (IHU) evalúa siete dimensiones vinculadas a las condiciones de vivienda:

Hacinamiento crítico.

Viviendas compartidas por más de un hogar.

Viviendas irrecuperables.

Viviendas deficitarias recuperables.

Acceso a servicios básicos.

Seguridad en la tenencia.

Acceso a la propiedad.

Según la metodología de la Fundación Tejido Urbano, los tres primeros indicadores tienen un mayor peso en el resultado final por su impacto directo sobre la calidad de vida de las familias.

A nivel nacional, el estudio muestra que las ciudades del norte argentino concentran los peores resultados, mientras que varias ciudades intermedias del centro del país, entre ellas Rafaela, lideran el ranking de calidad de hábitat urbano.

El informe fue elaborado por la Fundación Tejido Urbano utilizando datos oficiales del Censo Nacional 2022 realizado por el INDEC.

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