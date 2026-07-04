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Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

Ante la detección de dos brotes de triquinosis vinculados al consumo de chacinados elaborados sin controles sanitarios, uno de ellos en Ibarlucea, se solicita evitar el consumo de productos que no provengan de establecimientos habilitados y consultar de inmediato ante la aparición de síntomas.

4 de julio 2026 · 13:31hs
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Hay un brote de triquinosis en la región

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Hay un brote de triquinosis en la región

Con la llegada de las bajas temperaturas, aumentan las faenas familiares de cerdos y la elaboración casera de chacinados y embutidos, prácticas tradicionales que, cuando se realizan sin controles sanitarios ni análisis de laboratorio, pueden favorecer la aparición de casos de triquinosis.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Assal, fortaleció las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control bromatológico, en coordinación con municipios y comunas.

Dos brotes detectados

La medida se reforzó tras la detección de dos brotes en el sur de la provincia, ambos relacionados con el consumo de productos elaborados sin los controles sanitarios correspondientes.

Uno de los brotes se originó por el consumo de chacinados producidos en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

El segundo involucra a dos grupos familiares, con un total de 10 personas, que consumieron salamines y chorizos caseros elaborados con carne de cerdo adquirida en Ibarlucea, departamento Rosario.

Los primeros síntomas comenzaron a manifestarse aproximadamente 29 días después del consumo, dentro del período habitual de incubación de la enfermedad, que puede extenderse hasta 45 días. Las personas afectadas evolucionan favorablemente y uno de los pacientes requirió internación.

Debido a que podrían existir productos remanentes de esa misma elaboración, las autoridades sanitarias recomiendan no consumir chacinados caseros cuyo origen y controles sanitarios no puedan verificarse y consultar rápidamente ante cualquier síntoma compatible.

En ese marco, se realizó un operativo conjunto entre Senasa, el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Assal y la Guardia Rural Los Pumas en el establecimiento señalado de donde provendrían los animales. Como medida preventiva, se dispuso la interdicción del establecimiento, impidiendo la comercialización y elaboración de alimentos provenientes de esos cerdos.

Cuáles son los síntomas de la triquinosis

La Assal intensificó las tareas de prevención, control y concientización, además de alertar a los equipos de salud para favorecer el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el bloqueo inmediato de alimentos que pudieran pertenecer a las partidas involucradas.

El secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, explicó que "la principal fuente de transmisión es el consumo de productos elaborados con carne proveniente de animales faenados en forma domiciliaria, sin inspección veterinaria y consumidos crudos o insuficientemente cocidos".

Los síntomas pueden comenzar con:

  • Diarrea
  • Dolor abdominal
  • Náuseas

Posteriormente pueden aparecer:

  • Fiebre
  • Dolores musculares
  • Inflamación de párpados y rostro
  • Dolor ocular
  • Cefalea

En los casos más graves, la enfermedad puede provocar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Ante la presencia de síntomas y el antecedente de haber consumido productos sospechosos, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

Recomendaciones para prevenir la enfermedad

Desde la Assal recordaron las principales medidas para prevenir la triquinosis:

  • Si se realiza una faena familiar, enviar una muestra de carne a un laboratorio oficial y no consumir ni elaborar productos hasta obtener un resultado negativo.
  • Recordar que las larvas no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne.
  • Comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados.
  • Evitar adquirir alimentos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales informales, donde no pueda garantizarse la procedencia y la trazabilidad.
  • Cocinar completamente la carne antes de consumirla.

La provincia de Santa Fe cuenta con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis mediante la técnica de digestión artificial, el único método capaz de detectar la presencia del parásito.

Para más información, la Assal pone a disposición el sitio oficial: www.assal.gov.ar/triquinosis.

triquinosis prevención Santa Fe
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