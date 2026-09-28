Fuerte tormenta y granizo en San Cristóbal: las piedras superaron el tamaño de un huevo

Una intensa tormenta afectó durante la mañana de este miércoles a San Cristóbal, donde se registró una importante caída de granizo. Las piedras fueron de gran tamaño y cubrieron de blanco calles y distintos sectores de la ciudad.

Tormenta y granizo: Una intensa tormenta con caída de granizo de gran tamaño afectó San Cristóbal.

La ciudad de San Cristóbal , en el centro-norte de la provincia de Santa Fe , fue afectada durante la mañana de este miércoles por una intensa tormenta , que estuvo acompañada por una importante caída de granizo de gran tamaño .

La lluvia comenzó alrededor de las 7 de la mañana , mientras que cerca de las 8.25 comenzaron a caer las primeras piedras. El fenómeno se extendió durante varios minutos y generó sorpresa entre los vecinos de la ciudad.

Tormenta y granizo: Una intensa tormenta con caída de granizo de gran tamaño afectó San Cristóbal.

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De acuerdo con las imágenes registradas en San Cristóbal, algunas de las piedras de granizo alcanzaron un tamaño considerable y superaron las dimensiones de un huevo. La acumulación sobre las calles y distintos sectores de la ciudad dejó un paisaje completamente cubierto de blanco.

Tormenta y granizo: Una intensa tormenta con caída de granizo de gran tamaño afectó San Cristóbal. gentileza

La tormenta en San Cristóbal se produjo en el marco de las condiciones meteorológicas adversas que se registraban durante la jornada en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

El fenómeno había sido anticipado por las alertas meteorológicas vigentes para diferentes sectores del territorio santafesino, ante la posibilidad de tormentas de variada intensidad, precipitaciones abundantes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.