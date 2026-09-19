Argentina le ganó a Uruguay y se encamina a clasificar en el fútbol de los Suramericanos

La selección argentina que comanda Diego Placente subió al segundo puesto del grupo, con tres puntos, tras vencer a Uruguay, en los Sudamericanos.

La Selección argentina sub 19 de fútbol masculino se impuso por 1-0 ante Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El único gol de un partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa fue convertido en el minuto 27 de la segunda etapa, por parte del delantero de Estudiantes Franco Domínguez.

Así, en un partido que contó con la presencia del cuerpo técnico de la Selección mayor en un palco, el representativo que dirige Diego Placente trepó al segundo lugar del grupo B de los Suramericanos, con tres puntos, y depende de sí mismo para clasificar a la próxima instancia.

El conjunto juvenil cerrará la instancia de grupos el próximo lunes 21 de septiembre ante Venezuela, desde las 15, por un lugar en la semifinal de la disciplina futbolística del certamen.

El seleccionado argentino dejó atrás un mal arranque, en el que fue superado por la selección paraguaya por 2 a 1, y pudo sumar sus primeros puntos en los Juegos Suramericanos, para reanimar sus posibilidades de clasificación.

El único gol del partido llegó a los 27 minutos de la segunda parte, cuando el delantero Facundo Jainikoski encaró por el costado izquierdo y cruzó un centro al segundo palo para Domínguez, que se aprovechó de la salida en falso del arquero rival y cabeceó al gol ante el arco libre.

La victoria le devuelve las posibilidades de clasificación al seleccionado “Albiceleste”, que ahora depende de sí mismo para ser semifinalista: en caso de empatar o vencer a Venezuela se quedará con el pase, e incluso podría ser primero si consigue recortar la diferencia de tres goles que lo separa de Paraguay, en caso que los paraguayos pierdan con Uruguay.

El cuerpo técnico de la Selección argentina absoluta se hizo presente en el estadio

Lionel Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar, director técnico de la Selección y sus dos ayudantes de campo principales, se hicieron presentes en uno de los palcos del estadio Marcelo Bielsa.

Los integrantes del seleccionado vigente subcampeón del mundo presenciaron el encuentro para apoyar al seleccionado juvenil, además de sostener el seguimiento constante que realizan de los jugadores argentinos que cuentan con posibilidades de dar el salto a la mayor en algún momento.

Además, Scaloni le envió “saludos a toda la delegación argentina” antes de ingresar al estadio, luego de recibir un pin representativo de los atletas nacionales.