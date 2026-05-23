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A la espera de la continuidad de Madelón, el plantel de Unión fue licenciado hasta el 15 de junio

Mientras la dirigencia de Unión negocia con Cristian Bragarnik, representante de Leonardo Madelón, el plantel rojiblanco descansa hasta el 14 de junio

Ovación

Por Ovación

23 de mayo 2026 · 16:19hs
El plantel de Unión volverá a los entrenamientos el lunes 15 de junio.

Prensa Unión

El plantel de Unión volverá a los entrenamientos el lunes 15 de junio.

Luego de la derrota ante Independiente que significó la eliminación de la Copa Argentina, el plantel de Unión comenzó sus vacaciones, que se extenderán hasta el domingo 14 de junio.

El plantel quedó licenciado hasta el 15 de junio

Y es que los jugadores deberán presentarse el lunes 15 de junio en el predio Casa Unión para comenzar con la pretemporada y lo que resta definir es la continuidad de Leonardo Madelón.

Se sabe que la dirigencia que encabeza Luis Spahn viene negociando con Cristian Bragarnik, representante del DT y que por el momento existen diferencias para la renovación del contrato.

Si bien los directivos son optimistas en la continuidad de Madelón, el técnico puso en pausa su permanencia en el club y pidió un tiempo para descansar y analizar la situación.

LEER MÁS: En los partidos determinantes, a Unión se le mojó la pólvora

Aunque puertas adentro, piensan en que se va a llegar a un acuerdo, dado que las diferencias económicas son salvables, pero hay que charlar sobre el aspecto deportivo y la conformación del nuevo plantel.

Lo cierto es que son muchas las cuestiones por definir y por eso ambas partes no se apuran. Ahora es tiempo de descanso y reflexión, pero sabiendo que queda por delante mucho trabajo.

Y es que si bien los contratos que se vencen ahora son dos (Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez) se pronostica una depuración importante del plantel, con jugadores que se irán por venta y otros a los cuales se les intentará rescindir el vínculo.

Unión Madelón plantel
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