En los partidos determinantes, a Unión se le mojó la pólvora

Unión que venía de marcar goles en seis partidos consecutivos, no pudo hacerlo en los últimos dos y quedó eliminado de las dos competencias

En los últimos dos partidos, Unión no pudo marcar y quedó eliminado en el Apertura y en la Copa Argentina.

Si algo destacaba a Unión en el Torneo Apertura era su poder de fuego. De hecho, el Tate junto a Independiente habían sido los dos equipos más goleadores de la Zona A con 24 goles convertidos en 16 partidos.

Pero además, el Rojiblanco había terminado entre los tres equipos más efectivos en ataque, igualando al Rojo y siendo superado únicamente por Independiente Rivadavia, quien había anotado 29.

Sin embargo, esa eficacia en el arco rival brilló por su ausencia en los últimos dos partidos y en consecuencia, Unión quedó eliminado del Torneo Apertura y posteriormente de la Copa Argentina.

Cuando debió ratificar esa contundencia no pudo hacerlo y terminó perdiendo primero 2-0 ante Belgrano por los cuartos de final del Torneo Apertura y también 2-0 contra Independiente por los 16avos de la Copa Argentina.

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Antes de los encuentros mencionados, Unión había marcado goles en siete encuentros consecutivos, contando el compromiso de Copa Argentina ante Agropecuario.

La racha arrancó en el triunfo ante Agropecuario en Copa Argentina por 2-0, luego en el Apertura venció a Deportivo Riestra 2-0 y posteriormente perdió 2-1 con Estudiantes y 3-2 contra Newell's.

Luego empató 1-1 con Vélez y también 1-1 contra Talleres, mientras que el último partido el que anotó goles fue la victoria 2-1 frente a Independiente Rivadavia.