Vanesa García pisa fuerte en aguas abiertas

La nadadora santafesina Vanesa García tiene un año muy intenso. En primer lugar viajó a España para entrenar y buscar la puesta a punto para afrontar las competencias que deberá afrontar.

Al no haberse realizado la Santa Fe-Coronda, busca pruebas de largo aliento que le permita llegar de la mejor a las pruebas del Cirucito Mundial de Aguas Abiertas del calendario de la Federación Internacional de Natación.

En diálogo con UNO Santa Fe, la deportistas de nuestra capital señaló que "He participado de los 25 km de Menorca, fui segunda en la general y primera en la rama femenina. De los 34 nadadores que largaron abandonaron unos 15, y solamente 10, lo hicieron dentro de las 8 horas y media estipuladas como tiempo máximo", esta prueba se disputo en las playas de San Tomás y Son Xoriguer, en el cual el frío y el viento fueron los principales protagonistas.

Agregó que "posteriormente continué entrenando, y viajé a Canadá. Allí competí en una prueba de 15km, en donde logré finalizar cuarta. Ahora esta semana es de entrenamientos, y el sábado 27, voy a competir en el Lago San Juan 32 km, que ahí vamos a depender de la temperatura si vamos a utilizar traje de neoprene o no".

García explicó que "La temporada cuando arranqué que fue en Argentina no me fue muy bien. Después si mejoré en España, gané una carrera muy dura, las condiciones son complicadas, con un mar de 17° ó 18°, se hizo una prueba de algo más de 7 horas, y con mucho viento. No conocía la competencia en Menorca, y me fue bien, hice una buena estrategia, y desconociendo los rivales".

"Sabía que necesitaba hacer una carrera larga, porque no pudimos hacer la Santa Fe-Coronda, para saber como estaba físicamente y mentalmente. Lo disfruté mucho, luche muchísimo, porque las condiciones fueron muy duras, con sal, viento en contra, pero conforme", destacó sobre lo sucedido en Menorca.

En cuanto a lo que viene, comentó que "Tengo previsto competir el 24 de agosto en el lago de Macedonia, el 31 Croacia, y el 7 de septiembre en la Capri-Nápoles". Añadió que "En Canadá ya me empezé a adaptar al horario, superé el tema del cambio, y ya estoy enfocada en la carrera. Dentro de lo que es Argentina, desde hace unos años vengo siendo la segunda mejor nadadora, en la larga distancia. Y en esta en particular, junto a Pilar Geijo, somos de las más fuertes".

Para el Lago San Juan, a disputarse este fin de semana, sostuvo que "Tenemos un plan de carrera si se hace con ó sin traje de neoprene, obviamente que la ventaja la tenemos sin, porque nos gusta el agua fría, seremos somos diez nadadoras, y de Argentina tres. Hay una italiana, tres canadienses, una venezolana, una francesa, y una chica de Estados Unidos, que no la he visto en otra competencia"