Varios duelos acaparan la atención en la fecha 19 del Marcos Méndez

Sportivo Guadalupe visita a Ciclón Norte de Cayastá, y Colón de San Justo al Sabalero en el Rafael Batres en la continuidad de la antepenúltima fecha de Primera A

Los dos campeonatos de Liga Santafesina están al rojo vivo. En el certamen de Primera A quedan tres fechas, y en la presente jornada de sábado se terminará de completar la fecha 19 del Apertura Marcos Méndez. Hay dos duelos que centran la atención, ya que los tiene como protagonistas a los punteros. Uno se disputará en Cayastá y el otro en el barrio Centenario. En el ascenso, en la penúltima fecha, el puntero Las Flores cayó ante los Canarios y está todo más que apretado, teniendo en cuenta que Deportivo Santa Rosa y Santa Fe FC le pisan los talones.

Se completa la fecha 19 del Marcos Méndez

En la máxima categoría, Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe lideran con la misma cantidad de puntos, y se medirán ante dos alineaciones que siempre son complicadas, en condición de visitante. El Conquistador visitará a Colón de Santa Fe a partir de las 16 en el Rafael Batres con el arbitraje de Lucas Muga. Por su parte, a partir de las 15.30, Sportivo Guadalupe visitará a Ciclón Norte en el Ricardo Yossen Cayastá que pelea por la permanencia bajo el referato de Emiliano Maldonado.

Otro de los protagonistas del certamen, Sanjustino, que marcha detrás de Colón (SJ) y Guadalupe, jugará en barrio Mataderos frente a Náutico El Quillá con el arbitraje de Juan Bonin, y en el predio de la Tatenguita, Unión de Santa Fe lo hará con Newell´s de barrio Roma con el control de Ángel Cristoforato.

Además se medirán Independiente con Ateneo Inmaculada en el Mauricio Martínez (Iván Fernández), Vecinal Gálvez con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela en Sauce Viejo (Alejandro Aguilera), Universidad del Litoral con Pucará en Colonia San José (Ariel Correa), Nobleza con La Salle Jobson en Recreo (Rubén Fernández), Nacional con Ciclón Racing (Iván Chazarreta) y Juventud Unida de Candioti con Cosmos (Joaquín Urbani). Recordemos que el jueves por la noche, en el estadio el Jardín de Recreo Sur, Academia Cabrera superó a La Perla del Oeste por 1 a 0.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe 41, Sanjustino 39, Unión de Santa Fe 37, El Quillá 33, Ateneo Inmaculada 28, Nacional 27, Colón de Santa Fe y Universidad 26, Cosmos FC 25, La Salle Jobson 23, Academia Cabrera y Ciclón Racing 22, Independiente 21, Gimnasia y Esgrima y Nobleza de Recreo 20, Ciclón Norte de Cayastá 19, La Perla del Oeste 18, Juventud Unida 15, Vecinal Gálvez y Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

Liga 2 Colón de Santa Fe tendrá la visita de Colón de San Justo, uno de los punteros del certamen.

La acción en la fecha 18 del Griselda Weimer

En el Torneo Griselda Weimer, Las Flores, quién viene de ser derrotado por Los Canarios, es el único puntero con 2 puntos de diferencia, donde por delante le queda Defensores de Alto Verde (puesto 9 en la tabla) y Deportivo Agua (posición n° 16). Los dirigidos por Daniel Boloqui recibirán en el Alberto Garau a Defensores de Alto Verde con el arbitraje de Nicolás Mottier.

Hay dos escoltas. Uno es Deportivo Santa Rosa, quien será local en La Casita de Los Canarios, con el referato de Carlos Céspedes, y el otro, Santa Fe FC, recibirá en el predio Nery Pumpido a Atlético Arroyo Leyes con el seguimiento de Ignacio Castellano.

También jugarán Don Salvador con Nuevo Horizonte (Leandro Rotela), Banco Provincial con San Cristóbal (Facundo Canalis), Belgrano de Coronda con Peñaloza (Oscar Loza), El Cadi de Rincón con Atenas (Ezequiel Giménez), Los Juveniles de Santa Rosa de Clachines con Loyola (Matías Pereyra) y Los Piratitas con El Pozo (Bruno Levatti).

Las posiciones se encuentran de esta manera: Las Flores II 39, Deportivo Santa Rosa y Santa Fe FC 37, Nuevo Horizonte 34, Floresta de Santo Tomé 33, Belgrano de Coronda y San Cristóbal 32, Banco Provincial 30, Defensores de Alto Verde 29, Los Canarios 28, El Cadi de Rincón 27, Atenas 25, El Pozo 19, Loyola 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Los Juveniles 10, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.