Varios santafesinos se presentan en el Club Ministerio de Paraná

Organizado por el excampeón Cloroformo López, este viernes 19, desde las 21, se realizará una velada con peleas amateurs en el Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas

En la continuidad de la cargada agenda boxística en la región, varios púgiles de la ciudad de Santa Fe se estarán presentando este fin de semana en la vecina capital entrerriana . El excampeón argentino y sudamericano de la categoría Superwelter Ulises Cloroformo López, llevará a cabo una velada que se desarrollará este viernes 19 de junio a partir de las 21 horas.

El festival con peleas entre aficionados se llevará adelante en las instalaciones del gimnasio del Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas. La cita del deporte de los puños contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná. El espectáculo ofrecerá ocho combates entre pugilistas de los diferentes gimnasios de la ciudad, contra peleadores santafesinos.

Desde la organización dispusieron que las entradas anticipadas (que pueden adquirirse en el gimnasio del Ministerio o solicitarlas comunicándose a través de su cuenta de Instagram o al teléfono 3434468802) tendrán un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000 pesos.

Cloroformo López organiza un festival en Paraná

La mayoría de las peleas serán entre boxeadores de Paraná contra boxeadores de Santa Fe, porque siempre se ven muy lindos espectáculos. Quise darle lugar a la mayoría de los jóvenes valores de nuestra ciudad y estoy convencido de que será una buena velada, en la que se podrán ver a chicos con mucha proyección en este deporte. Además, la gente podrá llevarse souvenirs de boxeo impresos 3D hechos por mi hijo”, contó el oriundo de Villa Clara.

El ex púgil entrerriano comentó que "se dará el debut de otro chico de la cantera de Ministerio, Félix Cabrera. También volverá Segovia, que por razones de estudio había dejado de pelear durante un tiempo y ahora busca retomar su carrera. También participarán peleadores de la escuela de Motobox, del gimnasio de Miguel Palacios, de Payabox, del Club Peñarol y del Toa Fight de Marcos Moyano, que se enfrentarán contra los peleadores del Olimboxing de Santa Fe, que es una escuela muy reconocida. Gerónimo Wild, un pupilo de Moyano, viene de realizar una gran presentación en el Club San Agustín, donde derrotó a un chico muy fuerte como Luis Suárez, y creo que será el protagonista de la pelea de fondo”.

Nicolás Tobar de 34 años, representante del Olimboxing combatirá en la capital entrerriana.

Los tres púgiles santafesinos que estarán presentándose en la vecina capital provincial son Luana Luque, Nicolás Tobar y Franco Anzillero, todos entrenados por Osvaldo Salami y Walter Zoccola en el gimnasio Olimboxing, que desde hace un tiempo se encuentra ubicado Monseñor Zazpe 3710. Todos son buenos retadores, que vienen teniendo buenas actuaciones, y que continúan sumando experiencia en el campo amateur.

Cloroformo también destacó “hay muchos chicos que empiezan, algunos pueden seguir y otros no, pero siempre aparecen nuevos peleadores. Eso es saludable porque se va renovando el plantel de boxeadores de nuestra ciudad. Por suerte en Paraná se están realizando varios eventos y eso les da la posibilidad de que tengan rodaje. También me alegra porque hay muchos chicos que quizá tienen un futuro incierto y no saben qué hacer de su vida, que gracias a este deporte pueden encontrar un camino”.

El programa de peleas en la ciudad de Paraná

Facundo Segovia (Ministerio Box) vs. Bladimir Balbuena (Olimboxing)

Félix el Travieso Cabrera (Ministerio Box) vs. Bruno Godniat (Team Peligro)

Pedro Berkmann (Paya Box) vs. José Tornaque (Palacios Box)

Jonatan Takataka Gómez (Boxing Paraná) vs. Roberto Azcona (Villaguay)

Johana Weber (Paya Box) vs. Laura Luque (Olimboxing Santa Fe)

Elías Jaime (El Traidor Box) vs. Joaquín Noguera (Toabox)

Dylan Zapata (Motobox) vs. Nicolás Tobar (Olimboxing)

Jerónimo Wild (Toabox) vs. Franco Anzillero (Olimboxing)