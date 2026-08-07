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Nazareno Arasa fue designado para dirigir el partido de Unión frente a Central Córdoba

El Tatengue ya conoce la terna arbitral para la fecha 4 del Torneo Clausura. El equipo de Madelón buscará prolongar su buen momento tras la victoria ante Lanús.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 16:01hs
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Nazareno Arasa fue designado para dirigir el partido de Unión frente a Central Córdoba

Unión ya tiene confirmado al árbitro que impartirá justicia en su próximo compromiso frente a Central Córdoba por la cuarta jornada del Torneo Clausura. Nazareno Arasa será el encargado de conducir el encuentro, en el que el Tatengue intentará volver a sumar de a tres luego del triunfo conseguido ante Lanús en el estadio 15 de Abril.

La terna arbitral para el duelo del Tatengue

Arasa estará acompañado por Marcos Horticolou y Joaquín Badano como jueces asistentes, mientras que Leandro Billanueva ocupará el rol de cuarto árbitro. En tanto, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR y Nelson Sosa será el AVAR.

Unión busca mantener la racha en el Clausura

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llegará al partido con mayor confianza después de haber conseguido su primera victoria en el campeonato. Unión derrotó 2-1 a Lanús como local con goles de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira.

Con el objetivo de seguir creciendo en el torneo, el Tatengue intentará repetir el rendimiento mostrado en el 15 de Abril y sumar nuevamente tres puntos. El encuentro ante Central Córdoba será una nueva prueba para un equipo que busca consolidarse y ganar regularidad en la competencia.

Unión Nazareno Arasa dirigir Central Córdoba
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