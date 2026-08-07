Unión aguarda la evolución de dos jugadores importantes

El entrenador tatengue espera la evolución de los dos futbolistas que fueron reemplazados ante Lanús por molestias físicas. Ambos serán evaluados en la semana.

Unión volvió a los entrenamientos con la mirada puesta en el próximo compromiso ante Central Córdoba. Luego del triunfo frente a Lanús, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón comenzó a trabajar en la recuperación del plantel y seguirá de cerca la situación de Lucas Ayala y Lucas Menossi, quienes terminaron con molestias físicas.

Durante el encuentro ante Lanús, ambos jugadores debieron dejar la cancha por diferentes inconvenientes físicos, aunque en principio no presentarían lesiones de gravedad. El cuerpo médico realizará un seguimiento durante los próximos días para determinar si podrán estar disponibles para el duelo ante el conjunto santiagueño.

La evolución de los futbolistas será uno de los puntos principales de la semana de trabajo, ya que Madelón busca mantener la mayor cantidad de variantes posibles para afrontar los próximos desafíos del Torneo Clausura.

Unión ya piensa en Central Córdoba

Con el envión de la victoria conseguida en el 15 de Abril, el plantel retoma las prácticas con el objetivo de sostener el rendimiento mostrado frente a Lanús. El entrenador comenzará a definir el equipo para el partido ante Central Córdoba, mientras aguarda novedades sobre la recuperación de Ayala y Menossi.

Por ahora, la tranquilidad reina en el cuerpo técnico, que considera que las molestias no serían de gravedad y espera contar con ambos futbolistas nuevamente a disposición.