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Gerónimo Rulli acordó su llegada al Manchester City y competirá por el arco con Donnarumma

El arquero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, se sumará al equipo inglés tras superar los estudios médicos. Firmará por dos temporadas.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 16:46hs
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Gerónimo Rulli acordó su llegada al Manchester City y competirá por el arco con Donnarumma

Gerónimo Rulli está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El arquero argentino llegó a un acuerdo con el conjunto inglés y, una vez que complete la revisión médica, se incorporará al plantel dirigido por Enzo Maresca. El guardameta tendrá el desafío de pelear por la titularidad con Gianluigi Donnarumma.

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Un nuevo desafío en la Premier League

El futbolista surgido de Estudiantes de La Plata dará un importante paso en su carrera luego de su etapa en el fútbol francés. Si bien todavía falta la confirmación oficial, todas las partes ya tienen acordada la operación para que el arquero argentino se sume al equipo británico.

Rulli firmaría un contrato por dos temporadas y llegaría para ocupar el lugar que dejará James Trafford, quien continuará su carrera en Leeds United. Aunque no trascendieron los detalles económicos de la transferencia, en Inglaterra ya esperan su incorporación.

Experiencia y competencia por el puesto

El arquero de 34 años viene de defender la camiseta del Olympique de Marsella desde 2024, donde tuvo actuaciones destacadas durante la última temporada. En total disputó 38 encuentros y logró consolidarse como una de las piezas importantes del equipo francés.

Ahora tendrá por delante una nueva competencia en uno de los clubes más importantes de Europa. En Manchester City buscará ganarse un lugar dentro del plantel y aportar toda su experiencia luego de haber formado parte del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

Además de su paso por Francia, Rulli cuenta con experiencia en España y Países Bajos, donde construyó una extensa trayectoria antes de afrontar este nuevo desafío en la Premier League.

Manchester City Gerónimo Rulli llegada arco
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