Colón anunció nuevos valores de entradas para el partido ante San Telmo en el estadio Brigadier López

Colón dio a conocer las promociones y precios de las ubicaciones para el próximo encuentro. Los socios deberán tener la cuota al día para ingresar.

Colón informó los nuevos valores de las entradas para el partido frente a San Telmo, donde los hinchas podrán acceder a diferentes sectores del estadio Brigadier López. La institución actualizó los precios de las ubicaciones y recordó que los socios deberán contar con la cuota al día para poder ingresar al encuentro.

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Los precios para socios y no socios

Para la Platea Este, los socios deberán abonar $20.000, mientras que los no socios tendrán un valor de $40.000. En tanto, la Platea Oeste tendrá un costo de $30.000 para asociados y de $60.000 para quienes no pertenezcan al club.

Además, las ubicaciones correspondientes al Palo Cooperativo y Balcón tendrán un valor de $60.000 para socios y $100.000 para no socios.

Colón prepara el partido ante San Telmo

Desde la institución remarcaron que estos son los nuevos valores disponibles para el compromiso y que el acceso estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos.

El Sabalero continúa trabajando en la previa del encuentro, mientras espera contar con un importante acompañamiento de su gente en el Brigadier López para un nuevo desafío del campeonato.