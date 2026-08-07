La Selección Argentina confirmó su equipo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Selección Argentina tendrá 26 atletas, con presencia de 15 hombres y 11 mujeres. El objetivo será competir por las medallas y aprovechar la localía.

La Selección Argentina ya tiene definidos a los representantes que participarán en los 13º Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El cuerpo técnico conformó una delegación de 26 deportistas, elegidos bajo criterios deportivos y con una combinación de juventud, experiencia y antecedentes destacados en competencias nacionales e internacionales.

LEER MAS: El atletismo será un gran atractivo en los Juegos Suramericanos 2026

Un plantel equilibrado para buscar protagonismo

La conformación del equipo tuvo en cuenta el rendimiento reciente de cada atleta, sus actuaciones en campeonatos nacionales y su experiencia en competencias internacionales. La mayoría de los convocados llegan con resultados importantes y presencia en podios, por lo que fueron seleccionados para afrontar un desafío de máxima exigencia.

La delegación argentina estará integrada por 15 representantes masculinos y 11 femeninas, con deportistas de diferentes especialidades que buscarán responder de la mejor manera ante las distintas pruebas del certamen.

Los atletas argentinos que competirán

En la rama femenina estarán presentes Julieta Benedetti, Jennifer Francone, Abril Garzón, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Delfina Dibella, Sofía Martelli, Ludmila Aguirre, Natalia Vera, Valentina Méndez y Guadalupe Díaz.

Por el lado masculino, los representantes serán Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi.

Argentina apuesta fuerte en Santa Fe

Con la competencia cada vez más cerca, la delegación nacional buscará aprovechar el respaldo de jugar como local y mantenerse entre los principales protagonistas del torneo. El objetivo será competir por las medallas y demostrar el crecimiento del deporte argentino en una cita que reunirá a los mejores representantes de la región.