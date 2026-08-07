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Boca y Vélez no jugarán en Santa Fe: Colón quedó afuera como sede por un problema logístico

El duelo entre Boca y Vélez por la Copa Argentina finalmente no se disputará en el Brigadier López. La falta de alojamiento disponible obligó a cambiar la sede.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 16:34hs
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Boca y Vélez no jugarán en Santa Fe: Colón quedó afuera como sede por un problema logístico

Prensa Colón

El encuentro entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por la Copa Argentina sufrió una modificación inesperada y no tendrá como escenario el estadio de Colón en Santa Fe. La organización debió buscar otro lugar para el compromiso debido a una dificultad vinculada a la disponibilidad hotelera en la ciudad durante esos días.

Santa Fe quedó descartada como escenario

La posibilidad de que el Brigadier Estanislao López recibiera el partido había tomado fuerza, pero finalmente la sede santafesina quedó fuera de consideración. El motivo principal está relacionado con la gran demanda de alojamiento que habrá en la zona por la realización de un mundial juvenil de aguas abiertas.

Ante este panorama, los organizadores comenzaron a analizar nuevas alternativas para garantizar la logística necesaria para un partido de esta magnitud. Entre las variantes evaluadas, el estadio Mario Alberto Kempes se posicionó como el principal candidato para albergar el enfrentamiento entre Boca y Vélez. El estadio cordobés cuenta con la infraestructura necesaria para recibir un evento de esta importancia y surge como la alternativa más concreta luego de la baja de Santa Fe.

De esta manera, Colón no podrá ser sede del esperado cruce de Copa Argentina, que deberá trasladarse a otra provincia mientras la organización define oficialmente el nuevo escenario.

Boca Vélez Colón sede
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