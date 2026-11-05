Varios santafesinos se presentarán en un festival de boxeo en Paraná

En el Club San Agustín de Paraná, organizado por Team Pistrilli, los santafesinos Jonathan Salcedo, Valentín Pérez y Fabián Viña pelearán en la velada de boxeo

El Casino del Neo Mayorazgo fue escenario de la presentación oficial de la velada amateur de boxeo que se realizará este viernes en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín, en Paraná . El festival, organizado por el Team Pistrilli, comenzará a las 21 y contará con 10 peleas, entre las que sobresale un enfrentamiento por un título provincial.

La velada contará con la participación de tres púgiles de la capitán santafesina, Jonathan Salcedo y Valentín Pérez, ambos entrenado por Totino Caunedo, y Fabián Viña representante del gimnasio Alonso Box.

La velada será este viernes en Paraná

El púgil de la ciudad de Paraná, Agustín Ramírez, se medirá con el gualeguaychuense Catriel Álvarez, en un combate que tendrá en disputa el cinturón vacante de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de la categoría hasta 64 kilogramos. Además, habrá otros tres títulos en juegos dispuestos por la organización del evento, entre ellos uno homenaje al histórico entrenador paranaense Roque Romero Gastaldo.

La propuesta también tendrá un componente musical para acompañar la jornada deportiva. Durante la velada se presentarán los grupos Confluencia. Música folclórica argentina y Passi y su conjunto, que aportarán sus repertorios en vivo. En cuanto a las entradas, las anticipadas tendrán un valor de 10.000 pesos, mientras que quienes las adquieran en la puerta del estadio deberán abonar 12.000 pesos.

La cartelera establece los siguientes combates: Lesa Colman (Team Saavedra) con Germán Argañaraz (Gimnasio Justo Martínez), categoría Juvenil Hasta 56 kilos, Jonathan Gómez (Boxing Paraná) con Joaquín Noghera (Toa Fight), Mayor Hasta 64 kilos, Maximiliano Gómez (Team Pistrilli) con Santiago Vergara (Gimnasio Palacio), Juvenil Hasta 64 kilos; Sofía Silva (Motobox) con Camila Furlán (Team Saavedra), Mayor Hasta 56 kilos.

También combatirán en la capital entrerriana: Junior Barrientos (Team Pistrilli) con Valentín Pérez (Santa Fe), Juvenil 64 kilos, Marcos Orrego (Team Peligro) con Tomás Omar (Payabox), Mayor Hasta 75 kilos; Jeremías Castillo (Gualeguaychú) con Jonatán Salcedo (Santa Fe), Mayor Hasta 64 kilos; Luis Suárez (Team Pistrilli) con Fabián Viña (Santa Fe), Mayor Hasta 69 kilos; Walter González (Team Peligro) con Nahuel Vera (Gualeguaychú), Mayor +91 kilos; y Agustín Ramírez (Team Pistrilli) con Catriel Álvarez (Gualeguaychú), por el vacante título de la FEB Hasta 64 kilos.

Los santafesinos Jonathan Salcedo y Valentín Pérez del Thunder Box pelearán en la capital entrerriana.

Nueva fecha para la presentación de Alan el Rusito Crenz

En las últimas horas se confirmó que la próxima pelea del santafesino Alan Crenz, prevista originariamente para el próximo 15 de noviembre, finalmente fue postergado para el sábado 28, en el marco del programa la Leyenda Continúa en el estadio de la Federación Argentina de Box ubicado en el barrio porteño de Almagro, y con rival a confirmar.

La velada es organizada por OR Promotions, Damián Pellecchi es el matchmaker, y el púgil del Club Atlético Colón, Alan David Crenz combatirá a 10 rounds es el actual campeón latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo. El Rusito entrena bajo las órdenes de Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, y tiene un récord como profesional de 18 victorias, 17 por la vía rápida, y dos derrotas.

El hijo del gran César Crenz, de 26 años, y oriundo de la ciudad de Santo Tomé viene de imponerse en el mismo escenario de Castro Barros 75 al mexicano el Bronco Juan Carlos Sánchez López por la vía rápida en el tercer asalto, pautado a 10 rounds, y fue parte de su defensa, la segunda de la temporada, porque en febrero, derrotó a Víctor Alfonso Quezada por KOT en el segundo round, lo que habla a las claras de su gran poder noqueador.

Atractivo combate en el Casino de Buenos Aires

El número 1 y el número 2 del ranking argentino ligero se medirán en un cruce que promete ser el mejor del año. La corona nacional, que se encuentra vacante, se posicionará en el centro de la escena en un combate de campeón contra campeón. Alfredo Soto (19-1, 13 KOs) se medirá con Nahuel Espíndola (14-0, 8 KOs) por el título argentino ligero. Soto llega como el monarca sudamericano, mientras que Espindola es el dueño del cinturón Fedelatin AMB. Un duelo que coronará al rey de la división.