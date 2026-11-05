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Argentina XV tiene formación confirmada para jugar con Inglaterra A

El seleccionado nacional de rugby, Argentina XV, que tiene como head coach al tucumano Álvaro Galindo, se mide con Inglaterra Aen Bath

5 de noviembre 2026 · 18:16hs
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El paranaense Diego Correa será titular en la formación de Argentina A.

El paranaense Diego Correa será titular en la formación de Argentina A.

Argentina XV, el combinado alternativo de la UAR, se medirá este viernes ante su similar de Inglaterra A en Bath, en un partido que marcará el cierre de la temporada para el equipo que dirige Álvaro Galindo. El encuentro se disputará desde las 16.45 y será televisado por Disney +.

El combinado albiceleste buscará en este compromiso recuperarse de la ajustada derrota por 28 a 27 que sufrió ante Chile en la definición del Américas Rugby Championship, que se disputó en Santiago.

Argentina XV para visitar a Inglaterra A

Este viernes 6 de noviembre, desde las 16:45 de nuestro país, Argentina XV se enfrentará ante Inglaterra A en Bath, en un encuentro que contará con transmisión de Disney+.

Nicolás D´Amorim, quien será el capitán del seleccionado nacional para este compromiso, comentó acerca de la llegada al equipo a Inglaterra y las expectativas para el partido del viernes: “Llegamos a Inglaterra el sábado a la mañana y ya por la noche se sumaron los jugadores que vienen de los equipos de Europa. Estamos cómodos, disfrutando los primeros días, adaptándonos y conociéndonos también. Ya a partir del lunes pudimos entrenar con el equipo completo e ir plasmando la intensidad, que es lo que buscamos un poco para el viernes, ser un equipo realmente intenso y duro.

Las expectativas de cara al partido del viernes son altas. Obviamente sabemos a quiénes nos enfrentamos, que va a ser un equipo con mucha jerarquía, con jugadores que ya han jugado en La Rosa y que son titulares en sus equipos de la Premier, pero nosotros también tenemos un gran plantel con jugadores que han jugado en Los Pumas y con jugadores que se han destacado en sus franquicias. Las expectativas son muy altas, vamos a buscar imponernos y tener un gran partido”.

A continuación, los elegidos por Álvaro Galindo para el amistoso ante Inglaterra A en Bath: 1. Diego Correa, 2. Juan Manuel Vivas, 3. Pedro Delgado, 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Enzo Ocampo, 6. Nicolás D'Amorim, 7. Juan Penoucos, 8. Benjamín Grondona, 9. Nicolás Viola, 10. Federico Serpa, 11. Franco Rosetto, 12. Benjamín Ordíz, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade.

Suplentes: 16. Francisco Lusarreta, 17. Ignacio Calles, 18. Gael Galván, 19. Francisco Sluga, 20. Agustín Sarelli, 21. Alejo Sugasti, 22. Juan Segundo Martín Montilla, 23. Matías Osadczuk.

Inglaterra A: 1. Archie van der Flier, 2. Jamie Blamire, 3. Afo Fasogbon, 4. Joe Batley, 5. Ben Bamber, 6. Ethan Roots, 7. Jack Kenningham, 8. Fitz Harding, 9. Caolan Englefield, 10. Charlie Atkinson, 11. George Hendy, 12. Max Ojomoh, 13. Luke Northmore, 14. Noah Caluori, 15. Joe Carpenter

Suplentes: 16. Nathan Jibulu, 17. Alex O’Driscoll, 18. George Kloska, 19. Tom Lockett, 20. Max Hicks, 21. Lucas Friday, 22. Billy Searle, 23. Tobias Elliott.

Argentina XV Inglaterra UAR
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