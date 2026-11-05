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La reserva Colón encontró regularidad en el cierre y se trajo un punto de su visita a Huracán

La reserva de Colón extendió su racha positiva al igualar 1-1 de visitante ante Huracán por la fecha 16 del Clausura Proyección

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 17:40hs
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La reserva Colón encontró regularidad en el cierre y se trajo un punto de su visita a Huracán

@CAHuracan

La reserva de Colón atraviesa su tramo más alentador en el Clausura Proyección. En su paso por La Quemita, empató este jueves 1-1 ante Huracán por la fecha 16 de la Zona B y sumó por tercera presentación consecutiva, una señal positiva en medio de una temporada que le había presentado muchas dificultades.

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El encuentro tuvo un gol por lado: Tiziano Favotti anotó para el Sabalero, mientras que Lautaro Bogado hizo lo propio para el conjunto de Parque Patricios. Así, los dirigidos por Miguel Robledo consiguieron un resultado que les permite sostener la levantada que comenzó a tomar forma después de la victoria en el clásico.

El recorrido en la competencia todavía está lejos de ser el esperado. Colón acumula 15 puntos en 16 jornadas, con un registro de cuatro partidos ganados, tres empatados y nueve perdidos. Sin embargo, los últimos resultados muestran una cara diferente del equipo, que consiguió encadenar buenas actuaciones y dejó atrás la seguidilla de derrotas.

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La próxima oportunidad para ratificar esta evolución será en Santa Fe. El jueves 12 de noviembre, a partir de las 15, el Rojinegro recibirá a Central Córdoba por la fecha 17 del certamen, con la intención de prolongar su racha positiva.

Formaciones de Huracán y Colón en reserva

Huracán:

Colón:

Colón Huracán Reserva
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