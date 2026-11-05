A falta de una fecha, Tarragona es el máximo goleador de la Liga Profesional 2026

Con su conquista frente a Estudiantes, Cristian Tarragona llegó a los 15 tantos en 32 partidos con Unión durante 2026 y lidera la tabla anual

Unión tiene motivos para celebrar y uno de sus principales argumentos está en el área rival. Cristian Tarragona alcanzó los 15 goles en la temporada con su tanto ante Estudiantes de La Plata y se convirtió en el máximo anotador de la Liga Profesional 2026. El delantero rojiblanco dejó atrás a sus perseguidores y quedó solo en la cima de una competencia que tiene varios protagonistas.

Tarragona se subió a lo más alto de la tabla de goleadores

El atacante tatengue atraviesa un gran año y sus números respaldan su protagonismo. Entre el Torneo Apertura y el Clausura, disputó 32 encuentros con la camiseta de Unión y consiguió convertir en 15 oportunidades.

Su última conquista le permitió dar el salto al primer puesto de la clasificación anual y superar a tres futbolistas que venían compartiendo la pelea por el liderazgo. Se trata de Agustín Módica, Jordy Caicedo y Junior Marabel, quienes acumulan 14 tantos cada uno.

Un escalón más abajo aparece Ronaldo Martínez, con 13 festejos, en una tabla que todavía tiene nombres importantes y que encuentra al goleador rojiblanco como principal referencia ofensiva.

El delantero tatengue, protagonista de una temporada goleadora

La regularidad de Tarragona representa una de las noticias positivas para Unión durante 2026. Sus 15 conversiones en 32 presentaciones lo posicionan por encima de delanteros de distintos equipos y le permiten cerrar, por ahora, la temporada como el futbolista más efectivo del campeonato.

Con el objetivo colectivo todavía por delante, el atacante también tiene un desafío individual: sostener su eficacia y defender el primer lugar de una clasificación que lo encuentra en un momento destacado de su carrera con la camiseta rojiblanca.