Sebastián Domínguez dejó de ser el DT de Central Córdoba

El entrenador terminó su ciclo en Central Córdoba después de conseguir apenas dos victorias y enfrenta un panorama complicado en la lucha por la permanencia

La derrota deportiva de Central Córdoba durante el Clausura terminó con un cambio de conducción. Este jueves, se anunció que Sebastián Domínguez dejó de ser el técnico, cuando resta una jornada para el cierre de la fase regular. Su salida elevó a 29 la cantidad de entrenadores que abandonaron sus puestos durante 2026.

El ciclo del entrenador duró apenas 14 encuentros y estuvo lejos de las expectativas. En ese recorrido, el Ferroviario ganó solamente dos partidos, empató cuatro y perdió los ocho restantes. La campaña lo dejó último en la Zona A, con apenas 10 unidades, una situación que terminó precipitando la decisión dirigencial.

La institución comunicó oficialmente la desvinculación de Domínguez y de los integrantes de su cuerpo técnico, a quienes les agradeció por el trabajo realizado. Para el compromiso del próximo domingo ante Lanús, previsto para las 19.30, la conducción interina estará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.

El panorama de Central Córdoba también genera preocupación de cara al futuro. En la tabla anual suma 26 puntos y se ubica en el puesto 27, una posición que lo obliga a mirar con atención la próxima temporada y la lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Domínguez había asumido a fines de julio, luego de la salida de Lucas Pusineri, pero no consiguió revertir el rumbo del equipo ni encontrar una formación capaz de sostener resultados. Antes de esta experiencia, había dirigido a Tigre, Vélez y Deportivo Garcilaso de Perú.

Su salida se suma a una temporada marcada por la rotación permanente de entrenadores en el fútbol argentino. De acuerdo con el relevamiento de Infobae, ya son 29 los técnicos que dejaron sus cargos en la máxima categoría. Entre los nombres de mayor repercusión aparecen Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet en River, Claudio Úbeda en Boca, Gustavo Costas en Racing y Carlos Tevez en Talleres.

En las últimas semanas también se produjeron las salidas de Diego Dabove de Tigre, Guillermo Duró de Deportivo Riestra y Rubén Darío Forestello de Estudiantes de Río Cuarto.