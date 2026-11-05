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Aprehendieron a dos de los seis hombres denunciados como presuntos contratantes de un sicario para matar al gobernador Pullaro

Un hombre condenado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y otro con presunta participación en la contratación del sicario quedaron aprehendidos en Ceres. Al primer aprehendido de la causa, de 67 años, le impusieron la prisión preventiva sin plazo.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de noviembre 2026 · 18:03hs
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Aprehendieron a dos de los seis hombres denunciados como presuntos contratantes de un sicario para matar al gobernador Pullaro

Aprehendieron a dos de los seis hombres denunciados como presuntos contratantes de un sicario para matar al gobernador Pullaro

Entre las 16 de este miércoles y el mediodía de este jueves, en la ciudad de Ceres, del departamento San Cristóbal, y en sede judicial, se produjeron tres novedades en la investigación que dirige el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola.

Se trata de la causa investiga la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante su visita a esa ciudad el martes 27 de octubre.

Las tres novedades fueron, en orden cronológico, la aprehensión de Ramiro Ibañez, la aprehensión de M. A. G. y la prisión preventiva impuesta a A. P., de 67 años.

Imputaron al hombre de 66 años investigado por la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador Pullaro

Ibañez está condenado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y su aprehensión fue ordenada por la Justicia Federal. A M. A. G. lo señalan por su presunta participación en la contratación del sicario en la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero. A. P. fue el primer aprehendido de la causa.

Aprehensión de Ramiro Ibañez

La tarde de este miércoles, en la vía pública de la ciudad de Ceres, pesquisas de la Policía Federal Argentina (PFA) aprehendieron a Ramiro Ibañez. Ibañez cumplía su condena con prisión domiciliaria y lo encontraron fuera de su domicilio.

Sobre él pesaba una orden de detención, librada después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la revocación de ese beneficio. Tiene una condena de cumplimiento efectivo por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Tras la aprehensión, los pesquisas federales lo trasladaron a Rosario, donde quedó alojado en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Aprehensión de M. A. G.

Durante la madrugada de este jueves, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda de la ciudad de Ceres. Allí aprehendieron a un hombre identificado como M. A. G., otro de los seis mencionados en la denuncia radicada el miércoles 28 de octubre.

Según la investigación, tuvo un presunto rol en la contratación del sicario en la localidad santiagueña de Selva. Al registrar el inmueble, los pesquisas secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 48 balas, un grabador de video digital DVR, una tarjeta de memoria micro SD y dos teléfonos celulares.

Prisión preventiva sin plazo

Este mediodía, durante la audiencia de medidas cautelares, la Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazo para A. P., de 67 años, el primer hombre aprehendido en la causa.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la aprehensión de M. A. G. a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), y estos hicieron lo propio con el fiscal del MPA, Emiliano Odriozola, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia indebida de arma y munición de guerra.

Se publica la identidad completa de Ramiro Ibañez porque tiene una sentencia condenatoria. La sentencia es un acto del Poder Judicial y, por mandato de la Constitución Nacional, es pública. Respecto de esa condena ya no rige el principio de inocencia. Los demás involucrados no tienen condena y se identifican solo con sus iniciales y su edad.

denuncia Pullaro sicario
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