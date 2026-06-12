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La FIA revocó las dos sanciones y Gasly recuperó el podio de Mónaco

Los comisarios determinaron que el sistema de medición de velocidad en boxes era inexacto y sobreestimó la velocidad del auto del francés. Alpine recupera así su primer podio de la temporada

12 de junio 2026 · 11:42hs
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La FIA revocó la sanción y Pierre Gasly alcanzó el primer podio para Alpine.

La FIA revocó la sanción y Pierre Gasly alcanzó el primer podio para Alpine.

Pierre Gasly vuelve al podio del Gran Premio de Mónaco. La FIA revocó las dos sanciones de cinco segundos que habían hecho caer al piloto de Alpine del tercer al séptimo puesto durante la carrera en el Principado y lo restituyó oficialmente en la P3.

Alpine tiene su primer podio del año

Los comisarios determinaron que el sistema de medición de velocidad en el pitlane era inexacto y sobreestimó la velocidad del auto número 10, lo que había originado ambas penalizaciones. El error no fue del piloto francés. Fue del sistema.

La decisión llega después de que la FIA aceptara el pedido de revisión presentado por la escudería gala y reconociera la existencia de un "elemento significativo y relevante que no estaba disponible para los comisarios al momento de la decisión." Fue la Formula One Management quien aportó durante la audiencia las pruebas que demostraron que la distancia utilizada para calcular la velocidad en boxes era incorrecta, generando una sobreestimación que derivó en sanciones que nunca debieron aplicarse.

En Alpine, donde el domingo posterior a Mónaco predominaba la resignación ante lo que parecía una causa perdida, la resolución final es una victoria doble: deportiva e institucional. Gasly celebraba su primer podio de la temporada cuando las penalizaciones lo hundieron al séptimo lugar. Ahora ese resultado queda oficialmente en los libros.

La resolución también abre interrogantes sobre otros pilotos sancionados bajo el mismo sistema de medición durante la carrera monegasca. George Russell fue otro de los afectados y su resultado también quedó comprometido por una penalización similar. Con el error del sistema ahora confirmado oficialmente, la pregunta que circula en el paddock es si corresponde revisar el resto de los casos o si los plazos reglamentarios los dan por cerrados. La FIA deberá responder.

Gasly FIA podio
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