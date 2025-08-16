Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez e Independiente, duelo de candidatos en el Amalfitani

Vélez e Independiente, que piensan en sus revanchas coperas, se enfrentarán este sábado desde las 20.30, por la quinta fecha del Clausura.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2025 · 08:57hs
Vélez e Independiente, duelo de candidatos en el Amalfitani

Vélez e Independiente chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Jose Amalfitani. Se podrá ver por ESPN Premium.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto llega tras una derrota en el plano local y con la mente puesta en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El “Rojo”, en tanto, está en crisis y llega sin victorias en el semestre.

Probables formaciones de Vélez vs Independiente

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Vélez Independiente Clausura
San Lorenzo busca su recuperación ante Vélez

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"