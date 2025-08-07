Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo busca su recuperación ante Vélez

San Lorenzo, que viene de quedar eliminado en la Copa Argentina, será anfitrión de Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura

7 de agosto 2025 · 08:13hs
San Lorenzo recibirá este jueves a Vélez, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 19 y que contará con el arbitraje de Facundo Tello, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain. El cruce se podrá ver a través de TNT Sports.

San Lorenzo viene de capa caída, ya que el último fin de semana sufrió una sorpresiva derrota ante Tigre en la Copa Argentina y quedó eliminado en los octavos de final de dicha competición.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Damián Ayude debutaron con un triunfo ante Talleres de Córdoba, aunque luego igualaron frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y River, por lo que necesita sumar de a tres para no seguir cediendo terreno en la tabla de posiciones.

Vélez, por su parte, tiene unas semanas claves por delante, ya que unos días después de este encuentro viajará a Brasil para comenzar a palpitar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde visitará a Fortaleza.

El equipo que es comandado por Guillermo Barros Schelotto tuvo un comienzo idéntico al de su próximo rival en el Torneo Clausura, ya que comenzó ganándole a Tigre, pero después empató con Platense e Instituto de Córdoba.

Pese al regular comienzo de semestre, el “Fortín” no se debe descuidar, ya que todavía está recuperándose en la tabla anual tras el espantoso paso como director técnico a principio de año de Sebastián Domínguez, quien solo sumó dos puntos en ocho partidos.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Emanuel Cecchini; Alexis Cuello, Andrés Vombergar y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Vélez: Tomás Marchiori; Elías Gómez, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Jano Gordon; Leonel Roldán, Claudio Baeza; Imanol Machuca, Tomás Galván, Mahel Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Facundo Tello.

Hora de inicio: 19.

Televisa: TNT Sports.

San Lorenzo Vélez
