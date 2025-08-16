Barcelona goleó a Mallorca en el inicio de la Liga española

Barcelona comenzó a paso firme su andar en la Liga española, al superar 3-0 a Mallorca, con goles de Raphinha, Torres y Lamine Yamal

Barcelona arrancó con paso firme la temporada 2025/26 en LaLiga al imponerse 3-0 a Mallorca en Son Moix en el marco de la primera fecha.

El equipo de Hans-Dieter Flick mostró autoridad desde el inicio y supo aprovechar las circunstancias adversas de su rival, que jugó gran parte del partido con nueve futbolistas. La conexión entre los delanteros Lamine Yamal y Raphinha fue determinante para abrir el marcador temprano, mientras que el mediocampista Ferran Torres y el propio Lamine sellaron una victoria cómoda.

El encuentro quedó marcado por la polémica, ya que en apenas 37 minutos, Mallorca sufrió dos expulsiones, la del mediocampista Manu Morlanes y el delantero Vedat Muriqi, lo que condicionó por completo el trámite.

LEER MÁS: Con Cuti Romero de capitán, Tottenham goleó a Burnley

En ese contexto, el “Barça” no dudó en inclinar la balanza. Primero, un centro medido de Lamine terminó en el gol de Raphinha, y luego una jugada confusa —en la que el árbitro parecía haber detenido el juego— permitió a Ferran estirar la ventaja.

La segunda mitad tuvo menos ritmo y más control del Barcelona, donde siguió generando ocasiones claras que generaron peligro en el arquero Leo Román, figura en el conjunto local.

En los minutos finales, Lamine Yamal anotó el 3 a 0 y se coronó como la figura del partido, ilusionando a su hinchada en este inicio del campeonato.

El Barcelona inició esta temporada de LaLiga con tres puntos valiosos y una actuación convincente, mientras que el Mallorca deberá recomponerse tras un estreno accidentado y condicionado por las expulsiones.

El resumen de la goleada de Barcelona