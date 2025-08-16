Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona goleó a Mallorca en el inicio de la Liga española

Barcelona comenzó a paso firme su andar en la Liga española, al superar 3-0 a Mallorca, con goles de Raphinha, Torres y Lamine Yamal

16 de agosto 2025 · 17:59hs
Barcelona goleó a Mallorca en el inicio de la Liga española

Barcelona arrancó con paso firme la temporada 2025/26 en LaLiga al imponerse 3-0 a Mallorca en Son Moix en el marco de la primera fecha.

El equipo de Hans-Dieter Flick mostró autoridad desde el inicio y supo aprovechar las circunstancias adversas de su rival, que jugó gran parte del partido con nueve futbolistas. La conexión entre los delanteros Lamine Yamal y Raphinha fue determinante para abrir el marcador temprano, mientras que el mediocampista Ferran Torres y el propio Lamine sellaron una victoria cómoda.

El encuentro quedó marcado por la polémica, ya que en apenas 37 minutos, Mallorca sufrió dos expulsiones, la del mediocampista Manu Morlanes y el delantero Vedat Muriqi, lo que condicionó por completo el trámite.

En ese contexto, el “Barça” no dudó en inclinar la balanza. Primero, un centro medido de Lamine terminó en el gol de Raphinha, y luego una jugada confusa —en la que el árbitro parecía haber detenido el juego— permitió a Ferran estirar la ventaja.

La segunda mitad tuvo menos ritmo y más control del Barcelona, donde siguió generando ocasiones claras que generaron peligro en el arquero Leo Román, figura en el conjunto local.

En los minutos finales, Lamine Yamal anotó el 3 a 0 y se coronó como la figura del partido, ilusionando a su hinchada en este inicio del campeonato.

El Barcelona inició esta temporada de LaLiga con tres puntos valiosos y una actuación convincente, mientras que el Mallorca deberá recomponerse tras un estreno accidentado y condicionado por las expulsiones.

El resumen de la goleada de Barcelona

Embed - GOLAZO Y ASISTENCIA DE LAMINE EN LA GOLEADA CULÉ ANTE MALLORCA | Mallorca 0-3 Barcelona | RESUMEN

