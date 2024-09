Vélez le bajó el pulgar a Ricardo Centurión: "Volvió a caer"

La problemática relación entre Ricardo Centurión y Vélez llegó a un punto de no retorno y ya no es considerado. "Hicimos lo pudimos", dijo Fabián Berlanga

La problemática relación entre Ricardo Centurión y Vélez llegó a un punto de no retorno. Hace un tiempo que no entrena y que no juega un partido oficial. La última vez fue en abril de 2023, cuando aún era jugador de Barracas Central, precisamente ante el conjunto de Liniers.