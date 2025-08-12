Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez tiene una visita de riesgo al Fortaleza de Brasil

Vélez, que pelea por salir del fondo en tabla anual de Liga Profesional, visitará a las 19 a Fortaleza, por la ida en octavos de final de Copa Libertadores

12 de agosto 2025 · 07:22hs
Vélez tiene una visita de riesgo al Fortaleza de Brasil

Vélez, de capa caída en el Torneo Clausura, visitará este martes a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, desde las 19 horas, con el arbitraje del paraguayo Derlis López mientras que su compatriota José Villagra estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de perder 1-0 con San Lorenzo, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Liniers acumulan tres partidos sin ganar y tienen cinco unidades en lo que va del campeonato.

En relación con la derrota ante el "Ciclón", el director técnico haría una sola modificación: el retorno de Tomás Galván al mediocampo en lugar del juvenil Tobías Andrada.

Por su parte, el equipo de Renato Paiva viene de perder 5-0 con el Botafogo, en condición de local, por la fecha 19 del Brasileirao. Con este resultado, los del estado de Ceará se encuentran en eldecimoctavo lugar de la tabla, en zona de descenso, con 15 unidades.

Para este encuentro ante Vélez, el entrenador Paiva haría tres cambios: el ingreso del argentino Eros Mancuso por Tinga, el defensor Diogo Barbosa por Weverson y el delantero Breno Lopes reemplazando al argentino José Herrera.

Probables formaciones

Fortaleza (Brasil): Vinicius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Pior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan y Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro y Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora de inicio: 19.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

VAR: José Villagra (Paraguay).

Estadio: Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará.

Televisa: FOX Sports.

Vélez Fortaleza Copa Libertadores
