Racing busca un buen resultado ante Peñarol en Montevideo

Racing visitará, desde las 21.30 a Peñarol de Montevideo, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores

12 de agosto 2025 · 07:13hs
Racing, con Marcos Rojo entre los concentrados, visitará este martes a Peñarol de Uruguay en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo, desde las 21.30, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, mientras que su compatriota Wagner Reway estará en el VAR. La transmisión estará a cargo deFox Sports.

El equipo del entrenador Gustavo Costas viene de empatar 1-1 con Boca, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En un partido chato y friccionado, Racing logró adelantarse con el gol de Santiago Solari pero Milton Giménez igualó el encuentro sobre el final.

En relación con el empate en el estadio La Bombonera, el director técnico Costas tendrá una baja y será la del mediocampista Ignacio Rodríguez que debió salir a los siete minutos del segundo tiempo por el golpe que recibió en su tobillo, horas después confirmado como un esguince leve que lo imposibilitará de estar presente en Uruguay.

Quienes retornarán al equipo titular de la "Academia" son el arquero y capitán Gabriel Arias, recuperando el arco tras algunas fechas suplantado por Facundo Cambeses por su desgarro en el bíceps femoral, y el ingreso del delantero Santiago Solari por Tomás Conechny. Factiblemente, Marco Di Cesare ocupe el lugar de Franco Pardo en la defensa y Gabriel Rojas lo hará por el lesionado Rodríguez.

LEER MÁS: Pezzella rompió el silencio tras la confirmación de su lesión

Además, el que estará presente en la lista de concentrados para viajar a Montevideo será el flamante refuerzo Marcos Rojo. Tras varios idas y vueltas burocráticos en su llegada, el defensor será parte de la delegación que vaya a Uruguay y tiene posibilidades de integrar el banco de suplentes.

Por su parte, el equipo de Diego Aguirre viene de golear 3-0 a Nacional en el marco del Superclásico charrúa de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Primera División de Uruguay.

Con este triunfo, el "Carbonero" es líder del certamen con seis puntos de seis posibles a raíz de la victoria ante el "Bolso"y el debut ante Progreso donde ganó 2-1.

El reconocido entrenador uruguayo no haría modificaciones con respecto al equipo que derrotó 3-0 a Nacional y mantendría las sorpresas que dio el fin de semana con el debut del arquero chileno Brayan Cortes sobre Martín Campaña, el ingreso de Emanuel Gularte por Pedro Milans y la inclusión de Diego García por David Terans.

Probables formaciones

Peñarol (Uruguay):Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing Club:Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Agustín Garcia Basso, Santiago Sosa; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT:Gustavo Costas.

Hora de inicio: 21.30.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo.

Televisa: FOX Sports.

Racing Peñarol Copa Libertadores
