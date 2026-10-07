Uno Santa Fe | Ovación | Enzo Fernández

Video: Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas en la despedida de Messi

Lionel Messi le puso punto final a su riquísima historia en la Selección Argentina, y las lágrimas de Enzo Fernández representaron a todo un país.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 07:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Video: Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas en la despedida de Messi

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández sorprendió entre los futbolistas durante el discurso final del astro Lionel Messi al no poder sostener la compostura y mostrarse totalmente emocionado.

El volante surgido de las inferiores de River solía hacer cuentas cuando era chico para saber si la edad le permitiría jugar a la par del “10”, uno de sus máximos ídolos, y llegó a compartir dos mundiales con él.

Lionel Messi optó por cerrar su carrera con la Selección argentina este martes ante su público, con un amistoso disputado ante el combinado de Benín en el que el Monumental fue testigo de sus últimas pinceladas de magia con los colores albicelestes.

El fútbol argentino vivió una de las noches más emotivas de su historia al darse el retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina, camiseta que portó durante 21 años.

La emoción de Enzo Fernández por las palabras de Lionel Messi

En ese contexto y poco después del final del partido, Lionel Messi recibió el micrófono para hablarle abiertamente al público y recordó a su padre, además de distintos momentos que le tocó vivir con la camiseta argentina, positivos y negativos, en una situación que afectó a Enzo Fernández.

Como le pasa a la gran mayoría de los jugadores actuales de la Selección, el volante oriundo de San Martín tenía en alta estima al entonces “10” del Barcelona cuando era chico, llegando a revelar que hacía las cuentas con el objetivo de saber si podría llegar a jugar junto a su ídolo, algo que la vida le permitió cumplir.

Así, el mediocampista de 25 años se quebró y fue el futbolista más afectado de toda la convocatoria, sin ninguna intención de contener las lágrimas que le generó la despedida del astro: Lionel Messi no volverá a jugar con la camiseta de la Selección argentina.

Enzo Fernández
Noticias relacionadas
Alejandro Domínguez estuvo presente en la despedida de Lionel Messi.

Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: "Es un orgullo para Sudamérica"

torneo oficial a2: unl supero a almagro b en su ultimo juego de la fase regular

Torneo Oficial A2: UNL superó a Almagro B en su último juego de la fase regular

Tapia le dedicó una carta de despedida a Messi.

La carta de Chiqui Tapia para despedir a Messi: "Mi héroe favorito"

el mensaje de union para messi tras su despedida de la seleccion argentina

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Lo último

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Último Momento
Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Adrián Maglia profundiza la articulación con provincia y gana protagonismo en el peronismo santafesino

Adrián Maglia profundiza la articulación con provincia y gana protagonismo en el peronismo santafesino

Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: Es un orgullo para Sudamérica

Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: "Es un orgullo para Sudamérica"

Ovación
El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Messi puso fin a las teorías sobre la final del Mundial: No pasó nada raro como se dice

Messi puso fin a las teorías sobre la final del Mundial: "No pasó nada raro como se dice"

Lionel Scaloni: Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia

Lionel Scaloni: "Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia"

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe