Video: Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas en la despedida de Messi

Lionel Messi le puso punto final a su riquísima historia en la Selección Argentina, y las lágrimas de Enzo Fernández representaron a todo un país.

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández sorprendió entre los futbolistas durante el discurso final del astro Lionel Messi al no poder sostener la compostura y mostrarse totalmente emocionado.

El volante surgido de las inferiores de River solía hacer cuentas cuando era chico para saber si la edad le permitiría jugar a la par del “10”, uno de sus máximos ídolos, y llegó a compartir dos mundiales con él.

Lionel Messi optó por cerrar su carrera con la Selección argentina este martes ante su público, con un amistoso disputado ante el combinado de Benín en el que el Monumental fue testigo de sus últimas pinceladas de magia con los colores albicelestes.

El fútbol argentino vivió una de las noches más emotivas de su historia al darse el retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina, camiseta que portó durante 21 años.

La emoción de Enzo Fernández por las palabras de Lionel Messi

En ese contexto y poco después del final del partido, Lionel Messi recibió el micrófono para hablarle abiertamente al público y recordó a su padre, además de distintos momentos que le tocó vivir con la camiseta argentina, positivos y negativos, en una situación que afectó a Enzo Fernández.

"Enzo":

Por la emoción de Enzo Fernández durante el discurso de Lionel Messi pic.twitter.com/45JKG1hb3K — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2026

Como le pasa a la gran mayoría de los jugadores actuales de la Selección, el volante oriundo de San Martín tenía en alta estima al entonces “10” del Barcelona cuando era chico, llegando a revelar que hacía las cuentas con el objetivo de saber si podría llegar a jugar junto a su ídolo, algo que la vida le permitió cumplir.

Así, el mediocampista de 25 años se quebró y fue el futbolista más afectado de toda la convocatoria, sin ninguna intención de contener las lágrimas que le generó la despedida del astro: Lionel Messi no volverá a jugar con la camiseta de la Selección argentina.