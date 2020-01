VIDEO: Un jugador de hockey sobre hielo perdió varios dientes con un tremendo golpe

Los deportes de contacto muchas veces tienen contingencias inesperadas. Los roces se suceden y por allí es inevitable ver accidentes, aunque en esta ocasión con una importante magnitud.

El pasado fin de semana, por la NHL, la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos, se enfrentaban Golden Knights de Las Vegas y Montreal Canadiens.

En tiempo adicional, el jugador Paul Stastny de Golden, recibió un fuerte impacto en la cara con el disco, provocándole la perdida de gran parte de la dentadura.

Stastny, de 34 años, que fue golpeado accidentalmente por su rival Joel Armia, quedó tirado en la pista con sangre brotando de su boca.

El jugador incluso se puso a buscar sus dientes del piso antes de levantarse y agarrar una toalla para detener el sangrado mientras abandonaba el campo de juego. Más allá de esta lesión, tampoco desde lo deportivo el final fue el esperado, porque su elenco cayó por 5 a 4.

