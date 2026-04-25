La Policía Federal detuvo a ocho vendedores de drogas en barrio Tío Rolo de Rosario

Los agentes de la Policía federal irrumpieron en inmuebles en Rosario y aprehendieron a los ocho investigados, entre ellos la mujer que articulaba el negocio

En las últimas horas, y como corolario de una investigación, pesquisas del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina PFA apresaron a ocho personas en barrio Tío Rolo de la ciudad de Rosario , de las que se presume que comercializan drogas, cocaína y marihuana bajo la modalidad de narcomenudeo.

Las detenciones se dieron en el marco de un operativo del Plan Bandera . La investigación cuenta con la colección de grabaciones, filmaciones y fotografías del desenvolvimiento de la actividad ilícita en el lugar. Secuestraron estupefacientes fraccionados: 900 dosis de cocaína y otras 905 de marihuana , cuatro balanzas de precisión y otros elementos probatorios incriminantes.

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Drogas secuestradas en Rosario tras una investigación de tres meses

La investigación se inició en febrero pasado, a partir de tareas de campo realizadas por la División Antidrogas Rosario, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Microtráfico a cargo de la fiscal Brenda Debiasi. Los procedimientos se centraron en un domicilio de la zona sur de la ciudad, donde se detectaron maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron establecer la existencia de una verdadera organización integrada por una mujer y siete hombres, quienes operaban de manera articulada en barrio Tío Rolo. Hubo una constatación física sobre el trabajo de los vendedores de drogas al menudeo: utilizaban un terreno baldío cercano como punto de expendio, funcionando a modo de “sucursal”.

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La mujer aprehendida cumplía un rol central en la organización, porque entre sus responsabilidades estaba la de coordinar el estiramiento, el fraccionamiento y la comercialización de la droga, convocando a los demás integrantes en distintos días y horarios. El resto de los involucrados se distribuía funciones como vendedores, repartidores y “soldaditos”, realizando tareas de vigilancia y distribución tanto en puntos fijos del barrio como bajo la modalidad de delivery.

Elementos probatorios incriminantes

Durante el operativo, los agentes federales secuestraron unas 900 dosis de cocaína, 905 dosis de marihuana, cuatro balanzas de precisión, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias, un automóvil, aproximadamente dos millones de pesos, nueve teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

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Microtráfico

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento y sus consecuencias directas con los ocho detenidos y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina en Rosario, y estos hicieron lo propio con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Brenda Debiasi, que ordenó que las personas investigadas sigan privadas de su libertad, que sean identificadas y que se les forme causa como infractores de la ley provincial de Microtráfico N.º 14.239.