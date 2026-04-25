Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

Unión está más obligado que nunca a sumar en condición de visitante, ya que el equipo arrastra una racha negativa fuera de Santa Fe

Luego de la victoria de San Lorenzo ante Platense, Unión se ubica 8° en la Zona A, es decir que su clasificación a los playoffs pende de un hilo.

De allí la necesidad que tiene de sumar ante Vélez, como mínimo un punto, aunque lo ideal sería sumar los tres, más allá de que enfrente tendrá a uno de los mejores equipos del fútbol argentino.

Pero además, el Tate está obligado a cortar la racha negativa que acumula en condición de visitante. Y es que suma tres partidos sin ganar con dos derrotas consecutivas.

Los últimos antecedentes no son para nada buenos. La racha arrancó con el empate ante Independiente 4-4 que significó casi una derrota, ya que en el primer tiempo ganaba 3-0 y no pudo sostener el resultado.

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Luego llegaría la derrota ante Defensa y Justicia 2-0, con el agravante de que el Halcón de Varela jugó con 10 futbolistas más de 45' y el Tate lo perdió teniendo superioridad numérica.

En tanto que el último antecedente es la caída 2-1 frente a Estudiantes. En ese partido, Unión arrancó ganando y en el segundo tiempo el Pincha que puso una formación alternativa marcó los dos goles para dejar al Tate con las manos vacías.

En lo que va del campeonato, Unión disputó siete partidos como visitante, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Sumó siete puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 33,3%.