Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

Unión está más obligado que nunca a sumar en condición de visitante, ya que el equipo arrastra una racha negativa fuera de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

25 de abril 2026 · 12:35hs
Unión acumula dos derrotas consecutivas como visitante.

Unión acumula dos derrotas consecutivas como visitante.

Luego de la victoria de San Lorenzo ante Platense, Unión se ubica 8° en la Zona A, es decir que su clasificación a los playoffs pende de un hilo.

Unión está obligado a mejorar como visitante

De allí la necesidad que tiene de sumar ante Vélez, como mínimo un punto, aunque lo ideal sería sumar los tres, más allá de que enfrente tendrá a uno de los mejores equipos del fútbol argentino.

Pero además, el Tate está obligado a cortar la racha negativa que acumula en condición de visitante. Y es que suma tres partidos sin ganar con dos derrotas consecutivas.

Los últimos antecedentes no son para nada buenos. La racha arrancó con el empate ante Independiente 4-4 que significó casi una derrota, ya que en el primer tiempo ganaba 3-0 y no pudo sostener el resultado.

LEER MÁS: Unión tendría un cambio y Madelón modificaría por primera vez el esquema táctico

Luego llegaría la derrota ante Defensa y Justicia 2-0, con el agravante de que el Halcón de Varela jugó con 10 futbolistas más de 45' y el Tate lo perdió teniendo superioridad numérica.

En tanto que el último antecedente es la caída 2-1 frente a Estudiantes. En ese partido, Unión arrancó ganando y en el segundo tiempo el Pincha que puso una formación alternativa marcó los dos goles para dejar al Tate con las manos vacías.

En lo que va del campeonato, Unión disputó siete partidos como visitante, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Sumó siete puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 33,3%.

Unión racha visitante
Noticias relacionadas
Unión aún perdiendo, podría mantenerse en zona de clasificación.

Unión, aún perdiendo con Vélez, puede mantenerse en zona de clasificación

Brahian Cuello sintió una molestia muscular y es duda para el partido que Unión jugará ante Vélez.

Brahian Cuello es un tema de preocupación en Unión y seguirán de cerca su evolución

El DT de Unión Leonardo Madelón aún no definió quien será el reemplazante de Estigarribia.

Madelón aún no decidió quien reemplazará a Estigarribia

Unión se impuso al Pingüino en condición de visitante por la ida de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

Lo último

Consumo en mutación: leve repunte, caída en supermercados y giro hacia compras de cercanía

Consumo en mutación: leve repunte, caída en supermercados y giro hacia compras de cercanía

La Policía Federal detuvo a ocho vendedores de drogas en barrio Tío Rolo de Rosario

La Policía Federal detuvo a ocho vendedores de drogas en barrio Tío Rolo de Rosario

Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

Último Momento
Consumo en mutación: leve repunte, caída en supermercados y giro hacia compras de cercanía

Consumo en mutación: leve repunte, caída en supermercados y giro hacia compras de cercanía

La Policía Federal detuvo a ocho vendedores de drogas en barrio Tío Rolo de Rosario

La Policía Federal detuvo a ocho vendedores de drogas en barrio Tío Rolo de Rosario

Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

Santa Fe impulsa más de $100.000 millones en créditos para sostener la producción y enfrentar la crisis climática: cómo acceder

Santa Fe impulsa más de $100.000 millones en créditos para sostener la producción y enfrentar la crisis climática: cómo acceder

El mensaje intimidatorio de la barra dirigido al presidente de Colón José Alonso

El mensaje intimidatorio de la barra dirigido al presidente de Colón José Alonso

Ovación
Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

San Lorenzo venció a Platense y Unión quedó 8° en la Zona A

San Lorenzo venció a Platense y Unión quedó 8° en la Zona A

El hincha de Colón hace un nuevo esfuerzo con el bono extra y volverá a llenar el Brigadier

El hincha de Colón hace un nuevo esfuerzo con el bono extra y volverá a llenar el Brigadier

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"