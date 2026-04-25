Santa Fe impulsa más de $100.000 millones en créditos para sostener la producción y enfrentar la crisis climática

Con tasas bonificadas y financiamiento a través de bancos públicos y privados, la Provincia busca sostener la actividad, incentivar inversiones y asistir a sectores afectados por emergencias. Incluye líneas específicas para pymes, economías regionales y proyectos con perspectiva de género.

La producción de acero en la provincia de Santa Fe enfrenta una profunda caída interanual.

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y el impacto de los eventos climáticos, el Gobierno de Santa Fe puso a disposición más de $100.000 millones en líneas de crédito activas destinadas a pymes, productores y empresas que busquen invertir, sostener su actividad o ampliar su capacidad productiva.

La estrategia, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, apunta a fortalecer el entramado productivo con financiamiento accesible, tasas bonificadas y herramientas adaptadas a cada sector . “ Fomentar el financiamiento permite que las pymes inviertan, incorporen tecnología y sean más competitivas ”, sostuvo el ministro Gustavo Puccini , quien además destacó que estas herramientas también buscan acompañar a los productores afectados por emergencias climáticas .

Créditos para invertir y sostener la actividad

Entre las principales líneas se destacan los créditos para inversión productiva, con montos de hasta $200 millones por empresa y plazos de hasta 36 meses, orientados a la incorporación de maquinaria o mejoras tecnológicas. También se incluyen opciones de capital de trabajo, destinadas a cubrir gastos operativos, y herramientas como el descuento de documentos, clave para mejorar la liquidez.

En todos los casos, la Provincia aplica bonificaciones de tasas —en promedio de 10 puntos porcentuales—, lo que reduce significativamente el costo del financiamiento.

A su vez, se promueven líneas estratégicas como eficiencia energética, con tasas más bajas para proyectos que reduzcan consumo y costos; turismo regional, con financiamiento de hasta $500 millones por empresa; y alternativas como leasing sustentable y sistemas de riego, orientadas a modernizar la producción.

Enfoque en economías regionales

Uno de los ejes centrales es la llegada del crédito al territorio. A través de agencias y asociaciones para el desarrollo, se implementan líneas específicas para sectores como hortícola, frutillero, arrocero y textil, con tasas cercanas al 15 % y montos adaptados a cada escala productiva.

El objetivo es ampliar el acceso al financiamiento para actores que, en muchos casos, quedan fuera del sistema tradicional, e incluir herramientas como créditos para infraestructura y seguridad en zonas productivas.

Perspectiva de género y financiamiento federal

La Provincia también articula con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que aporta más de $22.000 millones en líneas de crédito con tasas preferenciales, incluyendo propuestas orientadas a proyectos liderados por mujeres y emprendimientos de triple impacto.

Asistencia ante emergencias climáticas

Frente a las intensas lluvias que afectan a distintas regiones, se habilitaron líneas específicas a través del Banco de Santa Fe, con fondos destinados a capital de trabajo, inversión productiva y cooperativas energéticas, con plazos de hasta 36 meses y períodos de gracia.

Además, mediante el CFI se dispuso un fondo adicional de $8.000 millones para empresas afectadas por contingencias climáticas, con créditos de hasta $200 millones por beneficiario y plazos de hasta 60 meses.

Cómo acceder

Las líneas de financiamiento pueden gestionarse a través de entidades como los bancos Santa Fe, Municipal de Rosario, Credicoop, Coinag, Comafi y Bica, así como mediante agencias de desarrollo regional.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es consolidar un esquema de articulación público-privada que permita sostener la actividad económica, impulsar inversiones y fortalecer la competitividad en todo el territorio santafesino.