VIDEO: un jugador de San Martín (SJ) fue detenido al tomarse a trompadas con la policía de Mendoza

Orihuela y un hecho lamentable

Según informó la Policía Vial de Mendoza se estaba realizando un operativo de rutina en el kilómetro 1107, sobre la ruta nacional 7, cerca de Potrerillos, cuando se decidió que una camioneta negra fuera detenida ya que había adelantado a otro auto en un lugar marcado con la doble línea amarilla.

Los agentes de seguridad le solicitaron la documentación correspondiente, tal como indica el protocolo, pero el jugador de San Martín de San Juan reaccionó de manera violenta al bajarse de la camioneta en un total estado de exaltación, lanzando amenazas y resistiéndose al procedimiento.

Fue allí cuando el Oficial Ayudante Cañizares recibió un golpe por la violenta apertura de la puerta de la camioneta y, según el parte oficial, luego recibió una agresión directa por parte de Matías Orihuela quien manifestó ser jugador profesional, mientras que se negó a firmar el acta de infracción y la rompió delante de los presentes.

Fue allí cuando fue derribado por los agentes aunque quedó encima de uno de ellos, quien sufrió heridas leves por los forcejeos y manotazos. El fiscal Horacio Iturbide solicitó que se adjunten las pruebas fílmicas al expediente y ordenó la detención inmediata del jugador de San Martín de San Juan; de esta manera fue trasladado a la Comisaría 11° de Luján de Cuyo e imputado por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

Sucedió en la jornada de ayer en Potrerillos, Mendoza. Según el informe policial, golpeó al personal y rompió el acta de… pic.twitter.com/UJ3HEAzwZp — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 29, 2025

El audio del jugador y el descargo del club sanjuanino

Mientras estaba siendo trasladado por la Policía de Mendoza, el jugador envió un audio donde explicaba la situación: “Estoy con mi señora y mi hija, y ahora me están llevando detenido. Si usted conoce a alguien que me pueda ayudar acá en Mendoza, sin ningún motivo me empezaron a agredir. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”.

San Martín de San Juan decidió realizar un descargo: "Como es de público conocimiento el futbolista del Plantel Profesional, Matías Orihuela, fue detenido en la jornada de ayer en la provincia de Mendoza debido a un altercado con la policía de dicha provincia tras haber sido imputado de una presunta infracción de tránsito, procediendo a nuestro entender de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela".

"Desde el Club se ha puesto a disposición del mismo un abogado con jurisdicción para actuar en Mendoza para que entienda en la causa y se procure el respeto del debido proceso de acuerdo con las leyes procesales locales, a la espera de que el Juez de garantías tome audiencia de ley para poder decidir acerca de la libertad del mismo, que entendemos debería dictarse inmediatamente. Cualquier novedad las informaremos por los medios adecuados", concluyó el comunicado.