Villa Dora festejó por partida doble en la Liga Argentina Femenina

Por el sexto weekend de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora superó a Ferro Carril Oeste y Vélez Sarsfield en sets corridos y no detiene su marcha

Villa Dora tuvo un gran fin de semana al vencer a Vélez y Ferro en sets corridos.

Fue un fin de semana altamente satisfactorio para las chicas de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), ya que logró ganar los dos compromisos que le tocó afrontar en condición de visitante. Fue ante Ferro Carril Oeste y Vélez Sarsfield a quienes superó en sets corridos y no le pierde pisada al puntero del torneo que es Sonder de Rosario. En la próxima fecha recibirá al cuadro rosarino en el Andrés Meynet.

A pesar del calor y la humedad imperante en la región, pero con el aliento de su público, que en gran número concurrió al estadio Andrés Meynet, Villa Dora cerró la sexta fecha de la Liga Argentina Femenina con una victoria sobre Vélez Sarsfield por 3 a 0. La victoria de la escuadra de barrio Sargento Cabral fue con parciales de 25-23, 25-22 y 25-23.

Vélez fue un rival duro, que jugó cada punto como si fuese el último, ante un equipo santafesino que demostró mucha concentración y buenas actuaciones que le permitieron sortear el buen desempeño de las porteñas. Bajo los arbitrajes de Gabriel Casari y Pablo Pérez, las Doras se impusieron en sets corridos, refrendaron lo que fue un buen fin de semana.

Ante Vélez Sarsfield, las dirigidas por Eduardo Rodríguez alistaron a: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (c), Valentina Ruhl, Carla Focco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Abril Araya y Catalina Turina.

También en el marco del sexto weekend de la competencia federal, Villa Dora venció a Ferro Carril Oeste por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Emiliano Gasser y Cabriel Casari. Los parciales favorables las santafesinas fue 25-21, 25-22 y 27-25.

Frente al conjunto de Caballito, las Doras formaron con Julieta Ruelli, Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pillar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Catalina Turina y Abril Araya.

El próximo viernes 27, por la séptima fecha, Villa Dora recibirá a Sonder de Rosario, y el domingo 1° de marzo, lo hará en condición de local ante Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

Por su parte, Sonder se enfrentó a Bell de Bell Ville en un cotejo infartante y parejo. Las rosarinas lograron imponerse en el tie break. Los parciales fueron con 25-12, 22-25, 23-25, 25-17 y 15-12. Previamente, habían vencido a Instituto de Córdoba por 3 a 0.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 25; Villa Dora 22, Bell 21, Gimnasia de La Plata 20, Boca Juniors 19, San Lorenzo 18, San Isidro de San Francisco 15, Ferro Carril Oeste y Bahiense del Norte 10, Instituto de Córdoba 9, Náutico Avellaneda y Estudiantes de La Plata 7, River Plate, Banco Provincia y Vélez Sarsfield 6.