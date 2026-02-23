¿Qué partido de Unión afectará el paro de la fecha 9 en la AFA?

La AFA suspendió la fecha 9 en respaldo a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes tras el avance de la justicia. ¿Contra quien juega Unión esa semana?

La pelota se detiene y el calendario vuelve a quedar en suspenso. La decisión de la AFA de suspender la fecha 9 del Apertura impacta de lleno en Unión , que ya tiene establecido justo un cronograma para esa semana. Ahora todo se llenará de más dudas que definiciones en esta decisión de respaldar a Claudio Tapia.

¿Qué partido de Unión afecta este parate de la AFA?

El Tate debía jugar el viernes 6 de marzo, desde las 22, a Talleres en el estadio 15 de Abril. Sin embargo, el encuentro quedó postergado a raíz del paro dispuesto por la AFA en respaldo a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes, tras el avance de la justicia en una investigación por presuntas irregularidades fiscales.

• LEER MÁS: El 15 de Abril, una fortaleza para Unión: todos los puntos que tiene los sumó en Santa Fe

La medida abarca todos los compromisos previstos entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, lo que deja en pausa no solo la agenda rojiblanca, sino la actividad completa del fútbol argentino en esa ventana. Por ahora, no hay fecha alternativa confirmada para el cruce ante Talleres. La reprogramación dependerá de cómo evolucione el conflicto y de los espacios disponibles en un calendario ya de por sí ajustado.

• LEER MÁS: Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Para Unión, la postergación implica frenar la competencia en un momento clave del torneo. El equipo deberá reacomodar cargas de trabajo y planificación, a la espera de una nueva confirmación oficial que le permita volver a enfocarse en lo estrictamente deportivo.