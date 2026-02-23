La nueva licitación incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y tendrá impacto directo en corredores que atraviesan territorio santafesino. Apuntan a mejorar el mantenimiento, la seguridad y la competitividad del transporte de cargas.

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

El Gobierno nacional puso en marcha la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC) , un paso que completa el proceso de reestructuración del sistema de rutas bajo concesión y que tendrá incidencia directa en provincias estratégicas como Santa Fe.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 174/2026 , mientras que la Dirección Nacional de Vialidad será el organismo encargado de supervisar y controlar los futuros contratos.

La convocatoria, abierta a empresas nacionales e internacionales, incluye más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, organizados en ocho tramos.

Esta Resolución convoca a licitación pública la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”, que comprende ocho tramos, que abarcan segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras.

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

Se trata de corredores considerados claves para el transporte y la circulación de cargas, muchos de los cuales atraviesan territorio santafesino y son utilizados a diario por el sector productivo.

En el caso de Santa Fe, el impacto es particularmente significativo. La provincia ocupa una posición estratégica en el mapa logístico argentino, no solo por su conexión entre el norte, el centro y el Litoral, sino también por la concentración de terminales portuarias sobre el río Paraná, especialmente en el área del Gran Rosario. Una parte sustancial de las exportaciones agroindustriales circula por rutas que atraviesan suelo santafesino antes de embarcarse hacia el exterior.

Desde la administración nacional sostienen que el nuevo esquema busca elevar los estándares de mantenimiento, reforzar la seguridad vial y optimizar los servicios en corredores de alto tránsito. En regiones como el Litoral, donde el movimiento de cargas es constante, cualquier mejora en infraestructura vial incide directamente en la competitividad de las economías locales.

La implementación de esta etapa completa el proceso integral de reorganización del sistema de concesiones. De concretarse según lo proyectado, el país contará con más de 9.000 kilómetros de rutas bajo este formato, incluyendo vías estratégicas que cruzan Santa Fe y que resultan determinantes para la dinámica productiva regional.

En cuanto al cronograma, las consultas a los pliegos podrán realizarse a través de la plataforma Contratar.ar hasta el 4 de mayo de 2026. La presentación de ofertas tendrá como fecha límite el 18 de mayo a las 12, mientras que la apertura de sobres se llevará a cabo ese mismo día a las 13 mediante un acto público electrónico.