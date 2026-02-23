Villa Dora jugará los play off de la Liga Nacional Masculina

En la última fecha de la etapa regular de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora venció a Rowing y Echagüe de Paraná, y clasificó a los playoffs

Se bajó el telón de la etapa regular de la Liga Nacional Masculina de vóleibol. Villa Dora consiguió la clasificación a los playoffs mientras que Gimnasia y Esgrima y Libertad de San Jerónimo Norte lo harán en la ronda permanencia. En la octava fecha, Villa Dora ganó los dos compromisos frente a los elencos paranaenses , mientras que Libertad superó a Echague en sets corridos y cayó ante el remero 3 a 1. Gimnasia y Esgrima generó un triunfo y una derrota, pero no le alcanzó para jugar por el título, y lo hará por la Permanencia.

Se disputó la octava y última fecha de la etapa regular de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina, en el cual Villa Dora consiguió imponerse a Echague de Paraná por 3 a 0, con parciales de 25-14, 25-13 y 25-13 en el estadio Andrés Meynet. La escuadra conducida por Diego Merlí también derrotó al Paraná Rowing Club por 3 a 0 con parciales de 25-22, 25-20 y 25-12.

El conjunto de barrio Sargento Cabral presentó ante Echagüe la siguiente alineación: Adrián Gayoso, Joaquín Formento, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Jeremías Noval, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Germán Carlen.

En la Calderita de calle Moreno, Libertad de San Jerónimo Norte tuvo una de cal y una de arena, pero quedó obligado a jugar por la Permanencia. En primer término, se impuso a Echague de Paraná por 3 a 2 con parciales de 17-25, 25-17, 25-27, 25-13 y 15-8. En la jornada del domingo, el cuadro santafesino cayó ante el Paraná Rowing Club por 3 a 1 con parciales de 21-25, 23-25, 25-17 y 17-25.

En la Zona B, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe logró vencer a Escuela Normal 3 de Rosario por 3 a 1 con parciales de 18-25, 25-22, 26-24 y 25-18, mientras que luego, fueron vencidos en el Húngaro Crespi por Sonder de Rosario en sets corridos con parciales de 23-25, 24-26 y 18-25.

El elenco dirigido por Pablo Laurencena jugó con Bruno Casis, Alfonso Sánchez, Alejo Cepero, Santiago Martín Ramella, Augusto Landi, Emiliano Peker, Patricio Minetti, Agustín Moyano, Fabricio Lógica (capitán), Marco Olmos, David Oscar Sesa, Emanuel Pastorelli, Giuliano Arletaz e Hipólito Sosa Pauer.

En consecuencia, quedaron definidas las llaves para los cuartos de final en play off y en permanencia. Villa Dora, La Calera, Rowing y Ferro se metieron entre los 8 mejores. Se jugará al mejor de 3 partidos y comenzarán el próximo sábado 28 de febrero. Los cruces serán así: Villa Dora con Ferro Carril Oeste, Obras de San Juan con Normal 3, La Calera con Citta de Villa Constitución y Paraná Rowing con Sonder de Rosario.

En la Permanencia, no hay final y los que pierden las semis descienden. Los cruces son entre UVT con Estudiantes de La Plata, Lafinur con Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Libertad de San Jerónimo Norte con Infernales, y Echagüe de Paraná con Ateneo Mariano Moreno de Catamarca.