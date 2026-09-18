Aprehendieron a una mujer con una pistola 9 milímetros e investigada por encubrir a su pareja

Ocurrió cerca de las 0.30 de este viernes en una vivienda del barrio Acería. Vecinos denunciaron al 911 haber escuchado varios disparos de arma de fuego. La mujer, de 40 años, entregó una pistola y quedó aprehendida

Una mujer de 40 años fue aprehendida durante la madrugada de este viernes en el barrio Acería de la ciudad de Santa Fe , luego de que efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) encontraran en su vivienda una pistola calibre 9 milímetros , considerada un arma de guerra, que se encontraba en su poder sin la correspondiente autorización legal.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia realizada por vecinos del barrio Acería al 911 , quienes alertaron sobre varios estampidos y disparos de arma de fuego . A partir de la comunicación, operadores de la central de emergencias comisionaron a oficiales del Comando Radioeléctrico para verificar lo ocurrido.

Los investigadores buscan además a un hombre identificado como la pareja de la mujer aprehendida, quien habría sido el autor de los disparos y posteriormente ingresado a la vivienda. El sospechoso permanece prófugo.

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Los disparos de arma de fuego

Los oficiales llegaron hasta una vivienda ubicada en pasaje Roca, en inmediaciones de la esquina con calle Santa Fe, y observaron a una mujer que se encontraba en el interior del inmueble.

La mujer manifestó desde una ventana que estaba hablando con su abogado, quien le indicaba cómo debía proceder ante la presencia policial.

En ese momento, otra mujer que se encontraba en la esquina de pasaje Roca y calle Santa Fe hizo señas a los agentes. Al ser entrevistada, relató que instantes antes había observado a un hombre, señalado como pareja de la ocupante de la vivienda, efectuando varios disparos antes de ingresar al domicilio.

Entregó una pistola por consejo de su abogado

Según consta en el procedimiento, y por indicación de su abogado, la mujer entregó a los policías una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, que tenía un cargador colocado y otro a su lado.

Los agentes realizaron posteriormente una requisa domiciliaria y aprehendieron a la mujer, identificada por las iniciales M. L. C., de 40 años.

Durante el procedimiento fueron secuestrados una pistola Taurus modelo PT 92 AFS calibre 9 milímetros, con numeración visible; dos cargadores de 9 milímetros, ambos vacíos; y una caja de color negro de la misma marca.

Investigación por tenencia de arma de guerra y encubrimiento

Los policías comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se encontraba de turno.

El fiscal ordenó que la mujer continuara privada de su libertad, que fuera trasladada a Medicina Legal para la revisión correspondiente, identificada y alojada en una dependencia policial de Orden Público.

Además, dispuso que fueran identificadas las personas que pudieran aportar información en calidad de testigos, que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona y que se secuestraran las imágenes que pudieran resultar de interés para la investigación.

También ordenó establecer la situación del hombre señalado como presunto autor de los disparos y realizar los peritajes correspondientes sobre el arma secuestrada.

En ese marco, agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) deberán llevar adelante los peritajes criminalísticos sobre la pistola y los demás elementos secuestrados.

La calificación provisoria de la causa quedó establecida como tenencia indebida de arma de fuego de guerra en concurso con encubrimiento, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos y localizar al hombre señalado como autor.