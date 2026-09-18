Media sanción para endurecer las penas contra las picadas clandestinas en la provincia de Santa Fe

El Senado aprobó el proyecto impulsado por el legislador Esteban Motta para modificar el Código de Faltas de Tránsito. La iniciativa contempla fuertes aumentos en multas e inhabilitaciones, sanciona a organizadores y promotores, y valida los videos de redes sociales y cámaras de seguridad como prueba delictiva.

Picada mortal en la Costanera en noviembre de 2024. Marcos Oscar Arias y Norma Beatriz López perdieron la vida.

La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca aplicar sanciones sensiblemente más severas contra las picadas clandestinas y la realización de maniobras de destreza o velocidad no autorizadas en la vía pública.

La propuesta, presentada por el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, plantea una modificación integral de la Ley 13.169, marco que regula el Código de Faltas de Tránsito de la provincia.

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El texto aprobado incrementa de manera sustancial los montos de las multas económicas y extiende los plazos de inhabilitación para conducir a los infractores. Asimismo, la norma amplía el abanico de responsabilidad legal para alcanzar no solo a los conductores, sino también a los organizadores, promotores y a quienes faciliten vehículos o logística para la concreción de estos eventos ilegales en calles y rutas santafesinas.

Una de las principales innovaciones técnicas del proyecto es la incorporación explícita de material audiovisual como prueba válida para fundamentar las contravenciones. De este modo, los jueces de faltas podrán utilizar registros de cámaras de videovigilancia pública y privada, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, resguardando siempre el derecho de defensa de los imputados.

"Buscamos actualizar las herramientas legales para frenar las picadas clandestinas y cuidar la vida de los santafesinos. No se sanciona solo a quien maneja, sino a toda la estructura que promueve estas conductas de riesgo", sostuvo Esteban Motta, senador provincial por el departamento San Martín.

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Redes sociales, menores al volante y paso a Diputados

El debate parlamentario expuso las siguientes innovaciones clave de la iniciativa:

Validez de pruebas digitales: se ratifica el uso de filmaciones de seguridad, contenidos compartidos en redes sociales y transmisiones digitales como evidencia legalmente ejecutable para la identificación de vehículos y participantes.

Responsabilidad sobre menores: la normativa fija pautas específicas de punibilidad y responsabilidad civil sobre los adultos a cargo cuando los vehículos o ciclomotores involucrados en picadas sean conducidos por menores de edad.

Próximo trámite legislativo: tras obtener el visto bueno en la Cámara alta, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados de Santa Fe para su posterior tratamiento y eventual sanción definitiva.