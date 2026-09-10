Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: "El jugador de 34 años no tiene futuro"

El DT italiano de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, respondió a las quejas de Thiago Silva sobre el recambio generacional que implementa

El entrenador italiano de la Selección de Brasil , Carlo Ancelotti , respondió a las quejas del defensor Thiago Silva sobre el recambio generacional que implementa, y argumentó que es momento de “priorizar a los jóvenes con potencial”. El director técnico agregó que los jugadores con 34 o más años “no tienen futuro, solo presente”.

Luego de una mala experiencia en el primer Mundial de su carrera como entrenador, en el que fue eliminado por Noruega en los octavos de final, Ancelotti hizo una gran renovación para dar inicio a una nueva etapa del seleccionado.

El director técnico Carlo Ancelotti, que ha acumulado un gran número de críticas por su forma de intentar implementar un estilo de juego europeo en un representativo como el brasileño, en el que históricamente la habilidad individual importó más que la disciplina táctica, respaldó el recambio generacional por el que optó para la próxima convocatoria.

El destacado entrenador de 67 años reconoció que “en general” no mira la edad de sus futbolistas, aunque calificó el momento actual como un contexto apto para “priorizar a los jóvenes que tienen potencial”, ya que podrían ser parte de la selección en los próximos años.

Además, las selecciones se encuentran en el inicio del camino hacia un nuevo Mundial, que se disputará en 2030 en Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Marruecos y Portugal, por lo que el momento parece propicio para comenzar con una amplia prueba de jugadores, similar a la que llevó a cabo el entrenador argentino Lionel Scaloni antes de la Copa América 2021.

Luego de afirmar que un jugador de 34 o 35 años “no tendrá futuro, solo tiene presente”, por lo que no lo considera capaz de jugar la próxima Copa del Mundo, el director técnico que alzó cinco Champions League entre el Milan y el Real Madrid sentenció: “Si el jugador a esa edad está preparado para jugar una competencia importante, estará en la Selección”.

Sus declaraciones se dieron en respuesta a las que había hecho trascender el experimentado defensor Thiago Silva, de 41 años y excapitán del representativo, quien se había mostrado en desacuerdo porque no se puede “sacar a todo el mundo”, opinando que en una selección las cosas “no funcionan así”, pero que el DT “viene de Europa, donde es más fácil hacer eso”.

Tras una convocatoria en la que solo fueron seleccionados dos futbolistas mayores de 30 años, los defensores Douglas Santos y Marquinhos, ambos con 32 años, Thiago Silva había comentado: “No me gustan estos cambios, no estoy de acuerdo, pero él es quien está al mando”.