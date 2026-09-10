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Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Pasadas ocho fechas del Clausura, Unión viene en alza y sacándole jugo a una alta efectividad. Los números son reveladores. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 15:43hs
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Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Prensa Unión

Unión encontró una manera de competir y, partido a partido, empieza a convertirla en resultados. Después de ocho fechas del Clausura, el equipo de Leonardo Madelón atraviesa una etapa de crecimiento que no solo se percibe en la tabla: también aparece reflejada en los números.

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El Tate fue construyendo una identidad durante estas jornadas. No necesita transformar cada partido en una exhibición para conseguir su objetivo. Es práctico, aprovecha los momentos favorables y consigue sacarle un rendimiento importante a las situaciones que genera.

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Unión, pura efectividad

El relevamiento estadístico realizado por @Datamoroni ubica al Tate entre los más implacables del campeonato. Unión aparece segundo en efectividad en la Liga Profesional, un dato que ayuda a explicar por qué logró afirmarse en este tramo del torneo y acercarse a la zona de playoffs.

Hay otro número que refuerza la tendencia: el equipo de Madelón es el más goleador de la Zona A. No es un detalle menor para un conjunto que, paulatinamente, fue encontrando regularidad y comenzó a mirar hacia arriba. El cambio no pasa solamente por convertir más. También está en saber cuándo hacerlo, cómo administrar las ventajas y aprovechar las oportunidades que aparecen durante los partidos. Esa combinación le permitió al Tate sumar puntos importantes y sostener una evolución que todavía puede tener varios capítulos por delante.

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Madelón volvió a darle una identidad reconocible al equipo y Unión, mientras busca consolidarse definitivamente entre los protagonistas, encontró en la efectividad uno de sus mejores aliados.

Unión Clausura Leonardo Madelón
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