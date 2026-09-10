Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Pasadas ocho fechas del Clausura, Unión viene en alza y sacándole jugo a una alta efectividad. Los números son reveladores. ¡Mirá!

Unión encontró una manera de competir y, partido a partido, empieza a convertirla en resultados. Después de ocho fechas del Clausura , el equipo de Leonardo Madelón atraviesa una etapa de crecimiento que no solo se percibe en la tabla: también aparece reflejada en los números.

• LEER MÁS: Unión pierde a su goleador ante Talleres y Julián Palacios aparece en escena

El Tate fue construyendo una identidad durante estas jornadas. No necesita transformar cada partido en una exhibición para conseguir su objetivo. Es práctico, aprovecha los momentos favorables y consigue sacarle un rendimiento importante a las situaciones que genera.

• LEER MÁS: Madelón se refirió a los rumores de su salida como DT de Unión

Unión, pura efectividad

El relevamiento estadístico realizado por @Datamoroni ubica al Tate entre los más implacables del campeonato. Unión aparece segundo en efectividad en la Liga Profesional, un dato que ayuda a explicar por qué logró afirmarse en este tramo del torneo y acercarse a la zona de playoffs.

EFECTIVIDAD OFENSIVA | LPF 2026 — FECHA 7



Más efectivos:

#Sarmiento → 2,5 remates al arco por gol

#Unión → 2,8

#GimnasiaMendoza, #Newells, #GimnasiaLP y #Vélez → 2,9



Con volumen y eficacia: #AAAJ suma 38 remates al arco, 12 goles y 3,2 remates por gol.… pic.twitter.com/eVYzz76vjw — DataMoroni (@DataMoroni) September 10, 2026

Hay otro número que refuerza la tendencia: el equipo de Madelón es el más goleador de la Zona A. No es un detalle menor para un conjunto que, paulatinamente, fue encontrando regularidad y comenzó a mirar hacia arriba. El cambio no pasa solamente por convertir más. También está en saber cuándo hacerlo, cómo administrar las ventajas y aprovechar las oportunidades que aparecen durante los partidos. Esa combinación le permitió al Tate sumar puntos importantes y sostener una evolución que todavía puede tener varios capítulos por delante.

• LEER MÁS: Madelón habló de su relación con el presidente de Unión y fue contundente: "Debería ser más"

Madelón volvió a darle una identidad reconocible al equipo y Unión, mientras busca consolidarse definitivamente entre los protagonistas, encontró en la efectividad uno de sus mejores aliados.