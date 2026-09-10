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El buen presente de Unión tiene un sello propio y la cantera gana cada vez más protagonismo

Las bajas de futbolistas de peso de Unión, potenciaron el lugar de la cantera en Primera: siete juveniles terminaron ante Instituto.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 15:46hs
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La cantera toma la palabra: Unión les dio lugar a los juveniles y ellos respondieron.

La cantera toma la palabra: Unión les dio lugar a los juveniles y ellos respondieron.

La renovación del plantel profesional de Unión abrió espacio para los jugadores formados en la institución, que comenzaron a asumir un papel cada vez más importante. La victoria 3-2 ante Instituto fue una muestra contundente: siete futbolistas surgidos de las inferiores terminaron dentro del campo y 14 de los 23 convocados contaban con formación en el club.

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La cantera ganó protagonismo en todas las líneas

El partido frente a Instituto dejó una imagen significativa. Leonardo Madelón comenzó el encuentro con Juan Pablo Ludueña, Tomás Fagioli, Lucas Ayala y Emilio Giaccone entre los titulares, en una nueva muestra de la confianza depositada en los futbolistas que vienen desde las divisiones inferiores.

Con la expulsión de Cristian Tarragona, el escenario se modificó y Unión debió afrontar el tramo final con diez jugadores. Allí apareció con todavía mayor claridad el protagonismo de la cantera: el Tatengue terminó el encuentro con siete futbolistas de campo formados en el club, sobre los diez que permanecieron dentro de la cancha.

La defensa terminó siendo completamente surgida de las inferiores. Nazareno Fazzi, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala conformaron la última línea durante el cierre del partido, sosteniendo el resultado en un momento de máxima exigencia.

En el mediocampo también hubo presencia juvenil con Joaquín Mosqueira y Mateo Peresutti, mientras que Misael Aguirre completó la lista de futbolistas con formación en Unión. El delantero, además, tuvo un protagonismo especial al convertir uno de los goles del triunfo ante Instituto.

Apostar por los juveniles, una necesidad que puede transformarse en virtud

La presencia de tantos futbolistas surgidos de las inferiores no puede analizarse solamente como consecuencia de las bajas o de las salidas de jugadores importantes. También representa una decisión deportiva que puede tener impacto en el presente y, especialmente, en el futuro de Unión.

Hay además un aspecto económico detrás de esta política. En un mercado donde incorporar jugadores de jerarquía implica un esfuerzo importante, contar con futbolistas formados en casa permite ampliar las alternativas del plantel y, al mismo tiempo, construir patrimonio. Si alguno logra consolidarse y posteriormente es transferido, el beneficio deportivo puede convertirse también en un ingreso significativo para la institución.

En ese sentido, Unión parece estar atravesando un momento en el que la necesidad y la planificación comienzan a encontrarse. Las salidas de futbolistas importantes dejaron espacios, pero los jóvenes están demostrando que pueden ocuparlos.

14 de los 23 convocados fueron formados en Unión

La influencia de las inferiores no se limitó a los jugadores que terminaron dentro del campo. La lista de convocados para enfrentar a Instituto mostró una presencia todavía más amplia de futbolistas surgidos de la cantera.

De los 23 jugadores que estuvieron a disposición de Madelón, 14 tuvieron formación en las divisiones inferiores de Unión. Allí aparecen Lucas Ayala, Juan Pablo Ludueña, Tomás Fagioli, Emilio Giaccone, Misael Aguirre, Nazareno Fazzi, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti, Mateo Aimar, Valentín Cerrudo, Santiago Grella, Lucas Meuli, Bruno Pittón y Ricardo Solbes.

Además, las circunstancias del plantel potenciaron esta situación. Las salidas de futbolistas importantes y las distintas bajas durante la temporada obligaron a buscar soluciones y varios jóvenes aprovecharon esa posibilidad.

La apuesta por los juveniles ya no aparece únicamente como un discurso institucional. Tiene una expresión concreta en Primera y, si el club consigue darle continuidad, puede transformarse en uno de los pilares de su proyecto deportivo: formar, hacer jugar y consolidar futbolistas propios antes de tener que salir nuevamente al mercado en busca de soluciones.

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