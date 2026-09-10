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Emergencia hídrica: el Concejo autorizó al Municipio a acelerar contrataciones para atender posibles contingencias

La ordenanza permite recurrir a compulsas abreviadas de precios y, ante situaciones de urgencia o cuando no sea posible obtener varias ofertas, a contrataciones directas. El régimen estará vigente mientras dure la emergencia y habrá controles e informes sobre los gastos realizados.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de septiembre 2026 · 15:54hs
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Emergencia hídrica: el Concejo autorizó al Municipio a acelerar contrataciones para atender posibles contingencias

Emergencia hídrica: el Concejo autorizó al Municipio a acelerar contrataciones para atender posibles contingencias

El Concejo Municipal aprobó este jueves una ordenanza que habilita al Ejecutivo municipal a realizar contrataciones mediante procedimientos abreviados de compulsa de precios o de forma directa para atender situaciones vinculadas con la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad.

La autorización regirá durante la vigencia del Estado de Emergencia Hídrica declarado mediante el decreto Nº 00070/2026 y su eventual prórroga. La medida apunta a agilizar la respuesta del Municipio frente a las situaciones que puedan derivarse de la evolución de las condiciones hidrometeorológicas.

La ordenanza establece que, para las contrataciones destinadas a la prevención, preparación, atención y mitigación de situaciones directamente vinculadas con la emergencia, se procurará la concurrencia de oferentes mediante una compulsa abreviada de precios.

Sin embargo, también contempla la posibilidad de recurrir a la contratación directa cuando razones de urgencia impidan esperar los tiempos de la compulsa de precios o cuando no sea posible obtener una pluralidad de ofertas.

Además, el Ejecutivo quedó autorizado a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar las erogaciones derivadas de las contrataciones y de las demás medidas adoptadas en el marco de la emergencia.

Qué controles habrá sobre las contrataciones

La ordenanza incorpora mecanismos de seguimiento sobre las decisiones que se tomen bajo este régimen excepcional.

El Ejecutivo deberá informar al Comité Municipal de Gestión de Riesgos, integrado por concejales, las contrataciones realizadas en el marco de la autorización y los aportes no reintegrables que reciba en virtud de la Ley provincial Nº 14.477, mediante la cual la Provincia declaró la emergencia hídrica.

A su vez, el Tribunal de Cuentas Municipal deberá informar al Concejo las resoluciones vinculadas con las contrataciones efectuadas bajo este régimen.

Una vez finalizada la emergencia, el Ejecutivo tendrá 45 días para remitir al Concejo un informe detallado y documentado sobre las contrataciones y modificaciones presupuestarias realizadas.

Ese informe deberá incluir los procedimientos utilizados, los montos comprometidos y/o ejecutados y los actos administrativos mediante los cuales se instrumentaron.

Durante el debate, la concejala oficialista Titi Barletta respaldó la declaración de emergencia hídrica y la definió como una herramienta preventiva. Señaló que el Municipio lleva invertidos más de 11 mil millones de pesos en desagües, alteos y defensas y sostuvo que la ordenanza permitirá contar con herramientas para responder de manera inmediata ante las necesidades que puedan surgir.

“Hay una gran diferencia entre una gestión que reacciona y una ciudad que se prepara”, afirmó.

Desde el oficialismo remarcaron que la declaración de emergencia tiene carácter preventivo y busca reforzar y dar continuidad a las acciones que ya se encuentran en desarrollo, además de permitir una respuesta oportuna frente a una eventual evolución de las condiciones hidrometeorológicas.

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