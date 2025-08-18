Franco Mastantuono ha causado furor en el Real Madrid. Apenas transcurridos unos días de su presentación en la Casa Blanca, el argentino podría hacer su debut oficial con la camiseta de merengue según el entrenador Xabi Alonso.

Real Madrid recibirá este martes a Osasuna por la primera fecha de la Liga española en el Santiago Bernabéu. En la antesala de dicho encuentro, el entrenador del Real Madrid habló en conferencia de prensa y demostró su admiración por el joven argentino de 18 años. Por ello, el partido inaugural de la temproada podría ser la cita de estreno absoluto de Franco Mastantuono con los colores del merengue.

Xabi Alonso rendido ante el talento de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid no dudó en enaltecer el talento y madurez del argentino luego de la primera práctica del ex River con el plantel principal del Real Madrid. "En poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero. Tiene calidad y es combativo“, manifestó y sumó: “Tiene una pierda zurda espectacular, tanto en el último pase como en la definición que es muy buena. Es un jugador joven y que tenemos que acompañarlo, pero que ya está a un muy bien nivel”.

Además, Xabi Alonso confesó que podría tener minutos en el encuentro ante Osasuna en el Bernabéu, este martes desde las 16, con transmisión de DSports. "Podría tener minutos. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso".

Finalmente, Xabi Alonso reveló las impresiones que le dejó la charla previa con Franco Mastantuono antes de su arribo al Real Madrid. "Me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años en ese entonces. Un hombre de 17 años, ahora ya con 18, con mucha seguridad en sí mismo, sin ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. La segunda vez que hablé ya tenía 18... Se le nota esa calidad, ganas y se va a integrar muy rápido, ya sea en la dinámica del vestuario o en la del juego".

Fuente: Carolina Quiroga / UNO Mendoza