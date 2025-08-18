Uno Santa Fe | Ovación | Alonso

Xabi Alonso, rendido ante el talento de Franco Mastantuono

Xabi Alonso, DT del Real Madrid habló en conferencia de prensa en la antesala del duelo ante el Osasuna y elogió a Franco Mastantuono.

18 de agosto 2025 · 12:57hs
Franco Mastantuono ha causado furor en el Real Madrid. Apenas transcurridos unos días de su presentación en la Casa Blanca, el argentino podría hacer su debut oficial con la camiseta de merengue según el entrenador Xabi Alonso.

Real Madrid recibirá este martes a Osasuna por la primera fecha de la Liga española en el Santiago Bernabéu. En la antesala de dicho encuentro, el entrenador del Real Madrid habló en conferencia de prensa y demostró su admiración por el joven argentino de 18 años. Por ello, el partido inaugural de la temproada podría ser la cita de estreno absoluto de Franco Mastantuono con los colores del merengue.

El entrenador del Real Madrid no dudó en enaltecer el talento y madurez del argentino luego de la primera práctica del ex River con el plantel principal del Real Madrid. "En poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero. Tiene calidad y es combativo“, manifestó y sumó: “Tiene una pierda zurda espectacular, tanto en el último pase como en la definición que es muy buena. Es un jugador joven y que tenemos que acompañarlo, pero que ya está a un muy bien nivel”.

Además, Xabi Alonso confesó que podría tener minutos en el encuentro ante Osasuna en el Bernabéu, este martes desde las 16, con transmisión de DSports. "Podría tener minutos. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso".

Finalmente, Xabi Alonso reveló las impresiones que le dejó la charla previa con Franco Mastantuono antes de su arribo al Real Madrid. "Me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años en ese entonces. Un hombre de 17 años, ahora ya con 18, con mucha seguridad en sí mismo, sin ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. La segunda vez que hablé ya tenía 18... Se le nota esa calidad, ganas y se va a integrar muy rápido, ya sea en la dinámica del vestuario o en la del juego".

Fuente: Carolina Quiroga / UNO Mendoza

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

